Torna “La voce del cavallo”: due giorni tra pony, hobby horsing e carrozze d’epoca

Bergamo. Dalla memoria storica e la tradizione equestre alla bellezza di vivere la natura e il territorio: è tutto pronto per la terza edizione de “La voce del cavallo”, l’iniziativa culturale e ludica presentata dalla Fondazione Giusi Pesenti Calvi ad Alzano Lombardo, che quest’anno raddoppia e si svolgerà sabato 26 presso l’antico Belvedì, sede della Villa della Fondazione, e domenica 27 al Parco di Montecchio, con eventi dalla mattina ad ingresso libero e gratuito, per tutta la famiglia e gli appassionati. In programma il primo giorno le attività con i ponies per i più giovani e la novità di quest’anno, la prima prova di Hobby Horsing, l’attività che simula prove equestri, come corsa, salto e dressage con cavallucci di pezza; a seguire, il secondo giorno ci sarà il tradizionale concorso internazionale di attacchi della tradizione, tra prove di destrezza ed estetica cavalleresca, con cavalli di razza e carrozze in stile ottocentesco e di primo Novecento.

Organizzata con il patrocinio del Comune di Alzano Lombardo, nell’ambito dell’Anno dello Sport alzanese, la Fondazione intende rafforzare la memoria della famiglia Pesenti e della tradizione equestre del territorio, con uno sguardo speciale al benessere e lo sport, all’educazione dei più giovani. L’evento è dedicato all’incontro con la bellezza e la forza empatica del cavallo, animale che ha ricoperto un ruolo prezioso per la famiglia, in luoghi significativi per la storia del territorio, di grande valenza ambientale e paesistica. Infatti, il Parco di Montecchio, storica sede del Circolo ippico Bergamasco, fu casa del prestigioso allevamento Pesenti per la selezione del Cavallo da Sella Italiano; mentre al Belvedere risiede la Fondazione, dove nella casa museo del dott. Pesenti Calvi si conservano ancora le finiture e gli attacchi della tradizione di famiglia.

“Le giornate faranno rivivere l’eredità della famiglia Pesenti e, nello specifico, il legame della città di Alzano con la millenaria cultura del cavallo, rinnovando il fascino che questo animale suscita da sempre e invitando la cittadinanza, e in particolare i più giovani, a conoscerlo da vicino, come compagno di attività sportive e ludiche, certamente, ma anche per il suo profondo legame con l’uomo e il suo potenziale per il nostro benessere”, ha affermato Mariangela Carlessi, presidente della Fondazione. “Con questa iniziativa istituzionale vogliamo rinforzare il forte legame della Fondazione con la città di Alzano Lombardo, con le associazioni territoriali che collaborano fattivamente alla complessa gestione dell’evento, da Pro Loco Alzano alla Protezione Volontaria Civile, con il coinvolgimento inoltre dei giovani del progetto Cpg-Ci pensano i giovani, gestito dalla Fondazione stessa con la collaborazione educativa della Cooperativa Aeper”.

Si inizia nella giornata di sabato 26 settembre, tra l’ansa del torrente Diebra, sui prati e le balze del Belvedì (in via Olera), con gli eventi dedicati ai bambini e ai ragazzi: al via dalle 10 la possibilità di fare amicizia con i ponies e mini ponies di Little Ranch (Calcinate), in compagnia di simpatici alpaca, con attività che puntano ad avvicinare i più piccoli ai cavalli, suscitando fiducia, cura e rispetto (partecipazione gratuita). A seguire ci sarà la novità de La Voce del cavallo 2026, la prima edizione della prova di Hobby Horsing, una disciplina sportiva già celebre nel Nord Europa, qui ancora poco conosciuta, che affonda le proprie origini nella tradizione plurisecolare dei giochi dei fanciulli: una piccola “cavalcatura” con il cavallino di pezza con bastone, sempre stimolo di giochi ed avventure. Sarà possibile per i giovani partecipanti provare le diverse discipline (con prenotazione obbligatoria, scrivendo a segreteria@fondazionegpc.it), col proprio giocattolo o con quelli forniti in loco: i cavallini fantasiosi sono realizzati dal laboratorio Trotta Trotta Cavallino, organizzato dalla Fondazione questa estate. Le prove di corsa, ostacoli, cross country si svolgeranno nella cornice naturalistica del Belvedì, tra balle di fieno e canne di bambù, nelle aree prossime al frutteto e al giardino sensoriale: gioco, amore per il cavallo e natura saranno quindi gli ingredienti di una giornata che mira, ancora una volta, a creare benessere e armonia.