Bergamo|
Teatro Donizetti, al via la vendita dei biglietti della Stagione di Prosa, Altri Percorsi e Operette
Da mercoledì 28 ottobre aperta la vendita dei biglietti della Stagione di Prosa, di Altri Percorsi e della stagione di Operette
La Stagione dei Teatri 2026-2027 della Fondazione Teatro Donizetti si avvicina e, avviata con successo la campagna abbonamenti, da mercoledì 28 ottobre è possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli relativi alla Stagione di Prosa, alla rassegna Altri Percorsi e alla stagione di Operette. Già disponibili sono i biglietti per gli appuntamenti in cartellone nelle altre sezioni di una Stagione dei Teatri sempre più ricca e articolata: i concerti al Teatro Sociale (Music Passport dell’Orchestra Filarmonica Italiana, Messiah dell’Ensemble Locatelli, il Concerto di Natale, con il coro I Piccoli Musici, e di Capodanno), l’evento dell’ultimo dell’anno con Magical Mystery Story, con i Beatbox e Carlo Massarini, le due opere del circuito di OperaLombardia, Turandot di Puccini e Un ballo in maschera di Verdi, e infine lo spettacolo di Opera Family Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio.
Prezzi biglietti: Prosa, intero da 15 a 45 Euro, ridotto da 12 a 36 Euro; Altri Percorsi, intero 20 Euro, ridotto 16 Euro, ad eccezione di Lebensraum e de L’angelo del focolare, intero 25 Euro, ridotto 20 Euro; concerto Music Passport e Concerto di Natale, intero 20 Euro, ridotto 15 Euro, Messiah, intero 30 Euro, ridotto 20 Euro, Concerto di Capodanno, intero 30 Euro, ridotto 25 Euro; Magical Mystery Story, intero da 40 a 80 Euro; opere, intero da 22 a 70 Euro, ridotto 1 da 18 a 56 Euro, ridotto 2 da 12 a 39 Euro; Opera Family, intero 10 Euro, ridotto 5 Euro.
Tutti i programmi sono consultabili sul sito www.teatrodonizetti.it
Vendite online su www.vivaticket.com
INFORMAZIONI
BIGLIETTERIA
Al Teatro Donizetti
Piazza Cavour, 15 – Bergamo
Tel. 035.4160 601/602/603
Email biglietteria@fondazioneteatrodonizetti.org
Da martedì a sabato dalle 16.00 alle 20.00 (festivi esclusi)
Domenica e festivi solo nelle date di spettacolo, un’ora e mezza prima dell’inizio
Al Teatro Sociale
Via Colleoni, 4 – Bergamo Alta
Tel. 035.4160691
Apertura al pubblico: solo nei giorni di spettacolo, un’ora e mezza prima dell’inizio