Teatro Donizetti, al via la vendita dei biglietti della Stagione di Prosa, Altri Percorsi e Operette

La Stagione dei Teatri 2026-2027 della Fondazione Teatro Donizetti si avvicina e, avviata con successo la campagna abbonamenti, da mercoledì 28 ottobre è possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli relativi alla Stagione di Prosa, alla rassegna Altri Percorsi e alla stagione di Operette. Già disponibili sono i biglietti per gli appuntamenti in cartellone nelle altre sezioni di una Stagione dei Teatri sempre più ricca e articolata: i concerti al Teatro Sociale (Music Passport dell’Orchestra Filarmonica Italiana, Messiah dell’Ensemble Locatelli, il Concerto di Natale, con il coro I Piccoli Musici, e di Capodanno), l’evento dell’ultimo dell’anno con Magical Mystery Story, con i Beatbox e Carlo Massarini, le due opere del circuito di OperaLombardia, Turandot di Puccini e Un ballo in maschera di Verdi, e infine lo spettacolo di Opera Family Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio.