Sold out per Serena Giacomin e Luca Mazzinghi

“La crisi climatica è una storia di promesse mancate: mentre la comunità scientifica ha lanciato da tempo i suoi avvertimenti, gli impegni internazionali hanno generato risultati del tutto insufficienti. – dichiara Francesco Mazzucotelli, direttore artistico della rassegna -. Tra pochi giorni ci sarà in Turchia la Cop31, sarà interessante capire che rilievo avrà anche a livello mediatico: il rischio è lavorare molto di più sull’adattamento e molto meno sulla mitigazione. Nel contesto di domani sera, interverrà anche l’assessora al verde pubblico Ruzzini per calare nel concreto alcune questioni che riguardano anche la nostra città. Giovedì invece sarà don Luca Mazzinghi a chiudere il percorso biblico: dopo le figure di Davide e di Giuda sarà la volta di Gesù. Gesù è il Messia che pone fine all’attesa: il Figlio sigilla la nuova alleanza. La promessa filiale diventa la lente attraverso cui una promessa antica trova il suo pieno compimento”.