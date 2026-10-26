Paolo Aresi

Sei incontri di scrittura creativa con Paolo Aresi, giornalista e scrittore bergamasco, dal 9 di novembre in borgo Santa Caterina. Non si può scrivere senza leggere e non si può imparare a scrivere in modo efficace se non ci si addentra profondamente nel mondo dei testi, dei libri, della narrativa. Per questa ragione i laboratori di scrittura di Paolo Aresi partono sempre dalla lettura di un racconto e di brani di grandi autori, che diventano i “maestri” del laboratorio.

Pirandello, Pavese, Pratolini, ma anche gli stranieri, da Joyce a Steinbeck, a Kerouac, Alice Munro, Albert Camus e via dicendo con la loro prosa diventano esempi di come imbastire frasi, periodi, scene, capitoli, racconti. I laboratori di Paolo Aresi hanno una lunga tradizione: il primo si è svolto nel 1992, sull’onda della necessità, da parte dell’autore, di cercare di comprendere i meccanismi della sua stessa scrittura per andare oltre gli automatismi che talvolta frenano la libertà e la capacità espressiva. Una scrittura è una buona scrittura quando riesce a esprimere la profondità e la complessità del mondo di chi scrive. Complessità che si manifesta nelle storie, nei dialoghi, nelle descrizioni, nei personaggi.