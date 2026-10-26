“Scacchi a Palazzo”, a Gandino vince Giorgio Elitropi

Gandino. Scacchi, storia e tradizione si sono incontrati sabato 24 ottobre a Palazzo Radici, in via Dante, a Gandino, per la seconda edizione di “Scacchi a Palazzo”. L’iniziativa ha riunito decine di giocatori in una cornice suggestiva, trasformando le sale storiche del palazzo in uno spazio di competizione e incontro, animato da re, regine, giullari e figuranti in abiti d’epoca.

La manifestazione è stata organizzata grazie all’impegno degli appassionati locali, coordinati da Fedele De Vuono e dalla delegata comunale all’Istruzione, Miriam Torri. A caratterizzare la giornata sono stati anche i costumi realizzati da Antonia Zenoni, sarta e artista, indossati dai numerosi figuranti che hanno contribuito a ricreare l’atmosfera di un’altra epoca.

Sul fronte agonistico, a conquistare il primo posto è stato Giorgio Elitropi, di Brusaporto, seguito da Roberto Piantoni, di Cene. Terzo posto per Leonardo Baroni, classe 2012, arrivato dalla Val Brembana, mentre Andrei Castelli, di Gandino, ha chiuso la competizione al quarto posto. L’evento ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare il patrimonio storico e culturale del paese, aprendo gli spazi di Palazzo Radici alla comunità e favorendo la partecipazione di persone di diverse generazioni.