Sara Monaci, Luca Tomassini e Valerio Jalongo ospiti di “Produzioni ininterrotte”

Luca Tomassini ospite a Produzioni Ininterrotte il 31 ottobre

Una settimana ricca di appuntamenti per Produzioni Ininterrotte, il Festival di Letteratura del Lavoro organizzato dall’Associazione Crespi d’Adda. All’Unesco Visitor Centre in viale Manzoni 18, il programma prende il via giovedì 29 ottobre con una mattinata dedicata al tema dello sfruttamento lavorativo in Italia. Alle 9.30 la giornalista Sara Monaci guiderà una riflessione su uno dei fenomeni più critici del lavoro contemporaneo. Sabato 31 ottobre l’attenzione si sposta invece sull’intelligenza artificiale. Alle 11 l’imprenditore e inventore della prima Mobile TV al mondo Luca Tomassini sarà protagonista dell’incontro L’illusione intelligente, mentre alle 15, il tema sarà approfondito attraverso la proiezione del documentario Wider than the Sky di Valerio Jalongo. La settimana di Produzioni Ininterrotte si chiude domenica 1° novembre con O tu che leggi ricorda, incontro con l’autore Matteo Rabaglio, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella memoria e nei valori del territorio bergamasco attraverso l’analisi di 3.288 epitaffi provenienti da 156 cimiteri dell’area compresa tra l’Adda e il Brembo. Gli appuntamenti sono a ingresso libero.

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE, ore 9.30 / Sfruttamento made in Italy / incontro con SARA MONACI e tavola rotonda

Sara Monaci, giornalista de Il Sole 24 ore per il quale si è occupata di caporalato, emergenza abitativa, fast fashion e mondo della moda, alle 9.30, nell’ambito del Festival di Letteratura del Lavoro di Crespi d’Adda, presenta il suo libro Sfruttamento made in Italy, scritto con Ivan Cimmarusti. È un’inchiesta che attraversa le filiere del made in Italy, dalla moda alla logistica, dai rider alla security, per raccontare il vero volto del lavoro contemporaneo. Attraverso atti giudiziari, testimonianze dirette e indagini sul campo, ricostruisce un sistema fondato su subappalti, società fantasma, contratti irregolari e manodopera ricattabile, spesso migrante. Nei capannoni dell’hinterland milanese, come nei servizi delle grandi città, emergono turni estenuanti, paghe da pochi euro l’ora, dormitori abusivi. In cima alla piramide, marchi celebrati e gruppi quotati, ma alla base solo lavoratori invisibili e sfruttati. Un racconto documentato, che mostra come lo sfruttamento, più che un’eccezione, sia una componente strutturale dell’economia italiana. Alle 10.30 l’autrice dialoga con Fabio Nava, Segretario Generale CISL Lombardia, e alle 11 seguirà una tavola rotonda con testimonianze di lavoratori vittime di caporalato. L’evento è organizzato con la collaborazione di Cisl Lombardia.

SABATO 31 OTTOBRE



– ore 11 / L’illusione intelligente / incontro con LUCA TOMASSINI

Sabato 31 ottobre alle 11, all’Unesco Visitor Centre è ospite Luca Tomassini, imprenditore e dirigente d’azienda con una consolidata esperienza nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi digitali e delle infrastrutture tecnologiche, nonché l’inventore della prima Mobile TV al mondo per TIM in Italia, Brasile, Grecia e di CuboVision (oggi TIM Vision). Con L’illusione intelligente propone una riflessione lucida e attuale sul rapporto tra progresso tecnologico e condizione umana affrontando una delle questioni più urgenti del nostro tempo: come governare una rivoluzione tecnologica che promette opportunità senza precedenti ma che, allo stesso tempo, genera nuove fragilità e disuguaglianze. La digitalizzazione, l’automazione e soprattutto l’intelligenza artificiale stanno infatti ridefinendo il lavoro, la partecipazione democratica, l’accesso all’informazione e persino il concetto stesso di identità. Tomassini propone la costruzione di un nuovo equilibrio tra sviluppo tecnologico e responsabilità collettiva, richiamando la necessità di un “patto” che metta al centro la dignità delle persone, i diritti e la qualità delle relazioni umane. Più che una riflessione sulla tecnologia il suo è un appello a custodire ciò che ci rende umani nell’epoca dell’accelerazione permanente.

L’autore

Luca Tomassini (1965) è un imprenditore e dirigente d’azienda con una consolidata esperienza nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi digitali e delle infrastrutture tecnologiche, maturata in contesti industriali e di innovazione ad alto impatto. Nel 2015 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e nel 2019 Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi, come Direttore dell’innovazione del Gruppo Telecom Italia, Direttore e Business Developer di TIM Telecom Italia Mobile, Direttore Mobile Virtual Network Operator e Direttore Broadband Content. È stato l’inventore della prima Mobile TV al mondo per TIM in Italia, Brasile, Grecia e di CuboVision (oggi TIM Vision). Già fondatore, presidente e amministratore delegato di società quotate alla Borsa Italiana, svolge attività accademica come professore aggiunto presso università italiane.

– ore 15 / Wider than the sky / proiezione del documentario di Valerio Jalongo

Nel pomeriggio di sabato 31, alle 15, l’Associazione Crespi d’Adda propone la proiezione del documentario di Valerio Jalongo, Wider than the sky (2025). L’intelligenza artificiale è molte cose: una straordinaria opportunità, un enorme rischio, persino una grande menzogna. Oltre alle corporation che la sviluppano, oltre agli algoritmi e ai robot, oltre alle distopie sociopolitiche che si profilano all’orizzonte, ci troviamo in realtà faccia a faccia non solo con una tecnologia artificiale, ma anche con un mistero profondamente umano. Wider than the Sky esplora questo mistero con gli strumenti della scienza, della poesia e dell’arte. È un’indagine che attraversa il mondo intero, alla ricerca di una risposta che sveli cosa ci rende umani e possa salvarci da un cammino distruttivo. Mentre pezzi della nostra “anima” vengono mappati e trasferiti, comprendiamo che il cervello umano non è più l’unico ad essere “più ampio del cielo”. In questo scenario inquietante, artisti e scienziati condividono il sogno di far crescere un’IA davvero aperta e trasparente, lavorando insieme per un futuro migliore per l’umanità. Spiega il regista Jalongo: “Wider than the Sky mi ha reso consapevole della vera natura dell’intelligenza artificiale: presentarla solo come miracolo tecnologico fa parte della menzogna che ne legittima la privatizzazione. La verità sta invece dove nessuno guarda, in una dimensione opposta: l’IA sarebbe nulla senza tutta la conoscenza che l’umanità ha creato nella sua storia. Per questo, essa appartiene all’intera umanità, per la sua origine profondamente spirituale.”

Il regista

Valerio Jalongo è regista, sceneggiatore e documentarista, laureato in Filosofia e formatosi presso la scuola di cinema Gaumont e la University of Southern California. Vincitore del Premio De Sica per il docu-drama Dreamcity, ha firmato opere presentate e premiate nei principali festival internazionali, da Montreal a Venezia, da Toronto a Visions du Réel. Tra i suoi lavori più significativi figurano Messaggi quasi segreti, Sulla mia pelle, l’inchiesta sul cinema italiano Di me cosa ne sai, La scuola è finita e il documentario Il senso della bellezza, realizzato al CERN di Ginevra e selezionato tra i migliori documentari europei al Prix Europa di Berlino. Dal 2001 conduce laboratori di scrittura nel carcere di Rebibbia, affiancando all’attività cinematografica un costante impegno sociale. Il suo documentario L’acqua l’insegna la sete, frutto di un progetto sviluppato nell’arco di quindici anni, ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali e una candidatura ai Nastri d’Argento. Il suo più recente lavoro, Wider than the sky (Più grande del cielo), esplora in chiave poetica il tema dell’intelligenza artificiale. Vive e lavora tra Roma e il Canton Ticino.

DOMENICA 1° NOVEMBRE, ore 11 / O che tu leggi ricorda / incontro con MATTEO RABAGLIO

Domenica 1° novembre, alle ore 11, a Produzioni Ininterrotte si torna a riflettere sui valori che costruiscono l’identità di una comunità attraverso un singolare e affascinante viaggio nella memoria collettiva custodita nei cimiteri del territorio tra Adda e Brembo. L’autore Matteo Rabaglio presenta il suo lavoro O tu che leggi ricorda. Epitaffi cimiteriali fra l’Adda e il Brembo, scritto con Giosuè Bonetti. Una raccolta accompagnata da un’analisi di 3.288 epitaffi provenienti da 156 cimiteri, un volume che restituisce il ritratto di una società, dei suoi valori, delle sue speranze e delle sue trasformazioni nel corso del tempo. Le iscrizioni funerarie diventano così molto più che semplici testimonianze commemorative: sono frammenti di storia, brevi racconti di vita e veri e propri testamenti morali che tramandano alle generazioni future ideali come il senso della famiglia, la fede, il lavoro, l’impegno civile e la dignità quotidiana. Attraverso le parole incise sulla pietra emerge il volto delle comunità locali, delle donne e degli uomini che le hanno costruite e abitate. Tra ricerca storica, antropologia culturale e letteratura, il volume invita a riflettere sul significato del ricordo, sul rapporto tra vita e morte e sul ruolo della memoria come patrimonio condiviso. Un’opera che offre uno sguardo originale sulla storia sociale del territorio e sulle domande universali che accompagnano l’esistenza umana.

L’autore

Matteo Rabaglio è laureato in Lettere e ha insegnato Italiano e Storia nella scuola secondaria. È presidente del Centro studi Archivio Bergamasco; gli interessi di studio vertono attorno alla storia della mentalità, dell’immaginario e delle ritualità collettive, unitamente alla storia della cultura, della letteratura e dei letterati bergamaschi. Ha all’attivo diverse pubblicazioni tra cui si segnalano quelle in collaborazione con Giosuè Bonetti: Immagini e immaginario. Il teatro dell’aldilà: i dannati, le anime purganti, i beati, in «Archivio Storico Bergamasco», n.s., 1-3 (1995); «Magra solet mors pingi supra muraias». Il macabro nella cultura bergamasca tra XV e XX secolo, in Ognia omo more. Immagini macabre nella cultura bergamasca dal XV al XX secolo, Clusone, 1998; l’edizione del manoscritto di Donato Calvi, Delle chiese della Diocesi di Bergamo, Cinisello Balsamo 2008; O tu che leggi, ricorda. Epitaffi cimiteriali tra l’Adda e il Brembo, Sant’Omobono Terme 2017.

Produzioni Ininterrotte, il festival di Letteratura del Lavoro ospitato a Crespi d’Adda, villaggio operaio riconosciuto dall’UNESCO in provincia di Bergamo ha preso il via l’11 ottobre. Fino al 6 dicembre sono in programma oltre venti appuntamenti, organizzati dall’Associazione Crespi d’Adda, tutti gratuiti, al Visitor Centre di corso Manzoni 18: incontri con autori, giornalisti, artisti, storici e manager per raccontare il lavoro e i luoghi della produttività attraverso un percorso che intreccia memoria, presente e visioni del futuro, restituendo al lavoro la sua dimensione umana e narrativa. L’edizione 2026 esplora l’etica del lavoro nel suo sviluppo storico, ripercorrendo le trasformazioni che hanno ridefinito il panorama economico e produttivo, accelerate negli ultimi anni dall’innovazione tecnologica. Un viaggio che attraversa memoria e identità collettiva, invitando a riscoprire le radici della storia sociale per comprendere come il passato continui a orientare valori e prospettive future.

Sono ospiti della ottava edizione di Produzioni Ininterrotte all’ Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda: Marta Averna, Giovanni Brambilla, Francesco Cattaneo, Elena Cologni, Edoardo Currà e Sara De Maestri, Giovanni Ferrarese, Gianmarco Gabrieli, Enrico Galasso, Andrea Guarguaglini con Francesco Belliti e Gianluca Pardini, Maurizio Maggiani, Andrea Mastrovito, Fabrizio Menalli e Luigi Cortesi, Sara Monaci, Romeo Orlandi, Roberto Parisi, Nicoletta Prandi, Matteo Rabaglio e Giosuè Bonetti, Luca Tomassini, Pino Viscusi, Stefania Zolotti. Due sono gli appuntamenti previsti fuori Crespi, ospitati al MUSIL – Museo del Ferro di San Bartolomeo di Brescia che vedono la partecipazione di Fulvio Falzarano e del Teatro Caverna.

Il programma completo del festival su www.produzioniininterrotte.it o tel. 02.90939988

Rientrano nel programma del Festival anche tour letterari, visite guidate sulle orme delle pagine di scrittori, di luoghi del territorio orobico legati al mondo del lavoro. Oltre Crespi d’Adda i tour letterari si svolgono a Bergamo, Dalmine, Ponte San Pietro e Cornello dei Tasso. www.tourletterari.it

PRODUZIONI ININTERROTTE. Il festival della letteratura del Lavoro

Instagram: @produzioni_ininterrotte

Tel. 02 90939988