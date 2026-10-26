Roberto Castelli attacca la Lega: “Ha abbandonato definitivamente il Nord”

“La Lega ha abbandonato definitivamente il Nord”. È un attacco netto quello di Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia ed esponente storico del Carroccio, all’indomani del congresso federale che ha confermato Matteo Salvini alla guida del partito. Da Lecco, domenica 25 ottobre, il segretario del Partito Popolare del Nord commenta l’esito della votazione rilanciando la necessità di una nuova rappresentanza politica per le ragioni settentrionali.