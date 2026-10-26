La stoccata|
Roberto Castelli attacca la Lega: “Ha abbandonato definitivamente il Nord”
L’ex ministro leghista dopo la rielezione di Matteo Salvini alla guida del partito: “Siamo privi di rappresentanza parlamentare. Le donne e gli uomini del Nord sono chiamati a unirsi a noi”
“La Lega ha abbandonato definitivamente il Nord”. È un attacco netto quello di Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia ed esponente storico del Carroccio, all’indomani del congresso federale che ha confermato Matteo Salvini alla guida del partito. Da Lecco, domenica 25 ottobre, il segretario del Partito Popolare del Nord commenta l’esito della votazione rilanciando la necessità di una nuova rappresentanza politica per le ragioni settentrionali.
“A fronte delle richieste di esponenti importanti del Nord, come il presidente della Regione Lombardia, si pensava che il partito di Salvini ritornasse sui suoi passi. Invece la Lega ha abbandonato definitivamente il Nord”, dichiara, facendo riferimento alle richieste di un maggiore radicamento territoriale emerse anche all’interno del partito.
Il risultato del congresso, con la riconferma di Salvini alla segreteria federale, segna dunque, secondo Castelli, una distanza ormai insanabile tra la Lega e le istanze dei territori settentrionali. “Siamo privi di rappresentanza parlamentare. Bisogna prenderne atto e agire”, aggiunge.
Da qui l’appello a costruire un nuovo percorso politico che rimetta al centro l’autonomia e gli interessi del Nord. “Le donne e gli uomini del Nord sono chiamati a unirsi a noi, lottiamo insieme per dare di nuovo al Nord la sua degna rappresentanza – afferma Castelli, concludendo con un richiamo alle origini autonomiste del movimento -. Il fuoco dell’autonomia dei nordisti deve tornare a divampare”.