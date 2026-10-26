Red Party ARMR, raccolti a Bergamo quasi 54mila euro per la ricerca sulle malattie rare

Il tema della serata, “Nutrire la Ricerca”, riflette il legame consolidato tra ARMR e Gres art 671, uniti dalla volontà di valorizzare la cultura e la solidarietà

Bergamo. Arte, solidarietà e ricerca scientifica si sono incontrate sabato 24 ottobre a Bergamo in occasione dell’undicesima edizione del Red Party ARMR. L’evento, ospitato negli spazi di gres art 671, ha riunito 350 ospiti e raccolto 53.850 euro a sostegno dei giovani ricercatori impegnati nello studio delle malattie rare. Il risultato consentirà alla Fondazione ARMR di finanziare tre iniziative destinate a sostenere il futuro della ricerca: un percorso di career development, una borsa di studio e un grant di ricerca. Un investimento concreto nella formazione e nella crescita professionale di giovani ricercatori, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove competenze scientifiche e offrire opportunità per proseguire il proprio lavoro in Italia.

Il tema della serata: ” Fare del bene è un’arte”

Il tema della serata, “Nutrire la Ricerca“, riflette il legame consolidato tra ARMR e Gres art 671, uniti dalla volontà di valorizzare la cultura e la solidarietà. Da questa collaborazione nasce il motto “Fare del bene è un’arte“, che accompagna la manifestazione fin dal suo arrivo negli spazi del centro culturale bergamasco. Grazie alla collaborazione con Fondazione Pesenti, gli ospiti hanno potuto visitare la mostra Museum Dreams di Isaac Julien, prima di proseguire la serata con l’aperitivo e la cena, accompagnati dalle musiche del Quartetto Elite e dal sax del maestro Michele Goglio.

“Il Red Party è una festa, ma soprattutto è un’occasione per trasformare la generosità in opportunità concrete per i giovani ricercatori”, ha dichiarato Giuseppe Mazzoleni, vicepresidente di ARMR e ideatore dell’evento. “La ricerca ha bisogno di tempo, continuità e fiducia. Ogni giorno di lavoro in laboratorio può rappresentare un passo avanti per chi attende risposte”.

Nel corso della serata sono intervenuti Monsignor Giulio della Vite, la fondatrice e presidente emerita Daniela Gennaro Guadalupi, il presidente della Fondazione Donizetti Giorgio Berta e il prefetto di Bergamo Luca Rotondi. La presidente di ARMR, Vittoria Guadalupi, insieme a Susanna Tomasoni, responsabile del Laboratorio di Terapia Genica e Riprogrammazione Cellulare del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Istituto Mario Negri IRCCS, ha richiamato l’attenzione sul valore del lavoro scientifico e sui progetti di ricerca in corso.

L’iniziativa