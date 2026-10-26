Pagazzano, borse di studio agli studenti meritevoli: premio speciale per le tesi di laurea dedicate al paese

Riconoscimenti anche per chi frequenta corsi di formazione professionale e per gli studenti di terza e quarta superiore con una media di almeno 8. Domande entro il 16 novembre

Pagazzano. Non soltanto diplomi e lauree: le borse di studio comunali premieranno, ora, anche chi frequenta corsi di formazione professionale e gli studenti delle superiori che ottengono buoni risultati durante il percorso. Non solo. Il Comune ha pubblicato il bando per valorizzare il merito scolastico con un riconoscimento particolare per le tesi di laurea dedicate a temi legati alla comunità.

Per partecipare è necessario essere residenti a Pagazzano da almeno due anni. Le domande devono essere presentate entro le 12 di lunedì 16 novembre, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.

Il bando comprende diversi livelli di istruzione: dall’esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado al diploma di maturità, passando per le qualifiche professionali, fino alle lauree triennali, magistrali e a ciclo unico. Sono inclusi anche i percorsi IFTS e ITS Academy, che permettono di conseguire rispettivamente un certificato di specializzazione tecnica superiore o un diploma di tecnico superiore. Per chi conclude il percorso con la lode sono previste maggiorazioni.

Una delle particolarità dell’iniziativa riguarda gli studenti che non hanno ancora raggiunto il titolo finale. Possono concorrere anche gli alunni delle classi terze e quarte delle scuole superiori che, dopo aver assolto l’obbligo formativo, ottengono una media pari o superiore a 8/10. Per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) la soglia richiesta è di 80/100.

Il Comune punta così a riconoscere non soltanto il risultato degli esami conclusivi, ma anche la costanza e l’impegno dimostrati durante gli anni di studio. Il bando prevede inoltre un premio speciale per le tesi di laurea dedicate a temi legati a Pagazzano. Il comunicato non specifica l’importo né le modalità di assegnazione di questo riconoscimento.