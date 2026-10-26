Nuovo allestimento al Museo dei Tasso: a novembre visite guidate e laboratori

Camerata Cornello. Il Museo dei Tasso e della Storia postale si prepara a inaugurare il nuovo allestimento delle proprie sale espositive. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, alle 11, nel borgo medievale di Cornello dei Tasso, a Camerata Cornello, luogo d’origine della famiglia conosciuta per la figura di Torquato Tasso e per il ruolo avuto nello sviluppo del servizio postale europeo.

Il nuovo percorso espositivo si sviluppa all’interno di tre edifici del borgo e propone un racconto articolato in tre nuclei: il territorio, la storia della famiglia Tasso e alcuni aspetti legati alla trasmissione delle informazioni. Un itinerario che mette in relazione la storia locale con quella delle comunicazioni postali, attraverso le vicende di una famiglia che viene considerata la fondatrice delle moderne comunicazione postali.

Le visite guidate di novembre

A novembre numerose saranno le visite guidate, durante il quale il museo propone diverse occasioni per conoscere il borgo e il nuovo allestimento. Domenica 15 novembre alle 15 è prevista una visita dedicata al borgo di Cornello dei Tasso, nell’ambito delle giornate dei musei della Valle Brembana organizzate da VisitBrembo. Domenica 22 novembre, alle 11, sarà invece possibile partecipare a una visita dedicata esclusivamente al museo e al nuovo percorso espositivo.

Le visite sono gratuite, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Per l’appuntamento del 15 novembre la durata è di un’ora e mezza, mentre la visita al museo del 22 novembre dura un’ora. Il ritrovo è all’ingresso del museo, in via Cornello 13. Per raggiungere il borgo è necessario camminare su pavimentazioni irregolari e sentieri: sono caldamente consigliate calzature adatte.

Il calendario comprende anche una visita alla chiesa di San Ludovico di Tolosa, nella frazione di Bretto, in programma domenica 15 novembre alle 11. Il piccolo borgo nel comune di Camerata Cornello è legato a uno dei rami della famiglia Tasso: i Tasso del Bretto che

svolsero il servizio postale tra Venezia e Roma e tra Venezia e Bergamo. La chiesa custodisce un ciclo di affreschi ben conservato, il più antico è del XVI secolo, e un ritratto di Torquato Tasso incoronato d’alloro. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Parrocchia di Camerata Cornello. Il ritrovo è presso la chiesa: la visita dura un’ora, costa 3 euro a partecipante e richiede la prenotazione fino a esaurimento posti. Per raggiungerla è necessario percorrere un breve tratto di sentiero pianeggiante: si consigliano scarpe adatte a camminare su sentieri e abbigliamento adatto alla stagione e per proteggersi dal sole.

Il laboratorio dei francobolli

Spazio anche ai bambini e alle famiglie. Domenica 1 novembre, alle 11, il museo organizza il laboratorio Io giro il mondo con i francobolli, e tu?, rivolto ai ragazzi dai 9 ai 13 anni, con possibilità di partecipare insieme alle proprie famiglie.

In collaborazione con gli esperti del Circolo Filatelico Bergamasco, i partecipanti si trasformeranno in veri e propri “esploratori del tempo”: potranno scoprire la storia dei francobolli, imparare a interpretarne immagini e significati e cimentarsi nella selezione e nell’organizzazione dei pezzi per creare una piccola collezione personale. Armati di lente d’ingrandimento e pinzetta, impareranno a scovare i segreti nascosti dietro ogni dentellatura, selezionando ed archiviando i francobolli per dare vita a una propria collezione personale. Il laboratorio è organizzato dal Museo dei Tasso e della Storia postale e dal Circolo Filatelico Bergamasco in collaborazione con Effeci Tecnoimpianti Srl. Il laboratorio dura due ore ed è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti.