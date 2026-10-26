Nel borsello 20 dosi di cocaina e oltre 17 grammi di hashish: arrestato 28enne

L’operazione è scattata nell’ambito di un’attività investigativa mirata a contrastare lo spaccio nel centro del paese. Durante i controlli, i militari hanno fermato l’uomo e lo hanno sottoposto a perquisizione personale. All’interno di un borsello in suo possesso sono state trovate 20 dosi di cocaina termosaldate, già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio, per un peso complessivo di 23,51 grammi, e due pezzi di hashish, per un totale di 17,69 grammi.