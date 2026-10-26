Almenno San Salvatore|
Nel borsello 20 dosi di cocaina e oltre 17 grammi di hashish: arrestato 28enne
Sequestrati anche 240 euro in contanti. Disposto il divieto di dimora in provincia di Bergamo
Almenno San Salvatore. Nella tarda serata di venerdì 23 ottobre, i carabinieri della stazione di Almenno San Salvatore hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino del 1998, senza fissa dimora in Italia e privo di regolare permesso di soggiorno, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L’operazione è scattata nell’ambito di un’attività investigativa mirata a contrastare lo spaccio nel centro del paese. Durante i controlli, i militari hanno fermato l’uomo e lo hanno sottoposto a perquisizione personale. All’interno di un borsello in suo possesso sono state trovate 20 dosi di cocaina termosaldate, già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio, per un peso complessivo di 23,51 grammi, e due pezzi di hashish, per un totale di 17,69 grammi.
Nel borsello erano presenti anche 240 euro in contanti, suddivisi in banconote da 50 e 20 euro e ritenuti presumibilmente provento dell’attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare che, secondo gli investigatori, potrebbe essere stato utilizzato per contattare gli acquirenti.
La droga, il denaro e il telefono sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto, nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Bergamo.