L'esordio|
Mario Calabresi inaugura “Librai per un anno” a Bergamo: appuntamento il 3 novembre
Il giornalista, candidato alle primarie del centrosinistra per le amministrative di Milano, presenterà a gres art 671 il suo nuovo libro “Le voci degli altri”
Bergamo. Sarà Mario Calabresi a inaugurare la 3ª edizione di “Librai per un anno”, la rassegna letteraria che promuove l’attività dei librai indipendenti della città durante tutto l’anno, oltre la consueta Fiera dei Librai. L’appuntamento è per martedì 3 novembre alle 18,30 a gres art 671, dove il giornalista, possibile candidato sindaco del centrosinistra a Milano alle amministrative 2027, presenterà “Le voci degli altri”, il suo nuovo libro pubblicato da Mondadori nel 2026.
Il volume nasce da una domanda: che cosa accade quando smettiamo di vedere e ascoltare le persone che ci stanno intorno? Calabresi racconta un mondo in cui la diffidenza ha progressivamente preso il posto dell’empatia, alimentando solitudine e indifferenza. Attraverso storie di vita, il libro dà voce a chi si sente invisibile e dimenticato: dalla bibliotecaria che incontra una bambina incapace di trovare nei libri personaggi in cui riconoscersi, alla donna che restituisce un’identità ai morti senza nome, fino a chi cerca di superare il dolore e l’odio per ritrovare la speranza. Sono storie di persone che, anche in contesti segnati dalla sofferenza e dalla divisione, scelgono di mettersi in gioco, costruire ponti e cercare spiragli di umanità. Un racconto che invita a guardare gli altri con maggiore attenzione e a riscoprire il valore dell’ascolto e dell’incontro.
Chi è Mario Calabresi
Mario Calabresi, giornalista e scrittore, ha fondato e diretto la podcast company Chora Media ed è autore della newsletter Altre/Storie. È stato direttore de La Stampa e la Repubblica. Per Mondadori ha pubblicato: Spingendo la notte più in là (2007), La fortuna non esiste (2009), Cosa tiene accese le stelle (2011), Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa (2015), La mattina dopo (2019), Quello che non ti dicono (2020), Una volta sola (2022), A occhi aperti (2023), Il tempo del bosco (2024) e Alzarsi all’alba (2025); per Mondadori Ragazzi ha scritto Sarò la tua memoria (2023).
La rassegna
Le prenotazioni per l’incontro con Mario Calabresi saranno aperte a tutti da martedì 27 ottobre sul sito. L’incontro inaugura un nuovo calendario di appuntamenti che porterà a Bergamo voci e prospettive diverse, dalla letteratura alla politica, dalla psicanalisi al giornalismo, fino al teatro.
Dopo Calabresi, il programma proseguirà a novembre con Marco Aime, Luigino Bruni, Massimo Recalcati e Alessandro Bergonzoni. A gennaio 2027 sarà la volta di Gianni Riotta, in un percorso che accompagnerà il pubblico fino alla Fiera dei Librai 2027.