Mario Calabresi inaugura “Librai per un anno” a Bergamo: appuntamento il 3 novembre

Il volume nasce da una domanda: che cosa accade quando smettiamo di vedere e ascoltare le persone che ci stanno intorno? Calabresi racconta un mondo in cui la diffidenza ha progressivamente preso il posto dell’empatia, alimentando solitudine e indifferenza. Attraverso storie di vita, il libro dà voce a chi si sente invisibile e dimenticato: dalla bibliotecaria che incontra una bambina incapace di trovare nei libri personaggi in cui riconoscersi, alla donna che restituisce un’identità ai morti senza nome, fino a chi cerca di superare il dolore e l’odio per ritrovare la speranza. Sono storie di persone che, anche in contesti segnati dalla sofferenza e dalla divisione, scelgono di mettersi in gioco, costruire ponti e cercare spiragli di umanità. Un racconto che invita a guardare gli altri con maggiore attenzione e a riscoprire il valore dell’ascolto e dell’incontro.