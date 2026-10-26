“L’uomo sbagliato” di Pablo Trincia scuote Bergamo sul tema dell’errore giudiziario

Al termine, lunghi applausi per Giuseppe Tinelli, uno dei protagonisti delle vicende raccontate, presente in sala. Come molti ricorderanno, è stato una delle vittime di un noto caso di errore giudiziario: venne arrestato quando era ancora minorenne, a 17 anni, e condannato per l’omicidio di una donna anziana, nell’ambito di una serie di inchieste svolte su uccisioni simili avvenute in Puglia tra il 1995 e il 1997.