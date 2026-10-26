La recensione|
“L’uomo sbagliato” di Pablo Trincia scuote Bergamo sul tema dell’errore giudiziario
Lo spettacolo, andato in scena alla ChorusLife, fa riflettere sul peso umano ed etico di una giustizia che può anche sbagliare
Nello spettacolo “L’uomo sbagliato”, Pablo Trincia ripercorre alcune vicende di cronaca della fine degli anni Novanta, riportando al centro della scena il tema dell’errore giudiziario e le sue drammatiche conseguenze sulla vita delle persone coinvolte.
Il richiamo iniziale al codice di Hammurabi introduce una riflessione sul senso della pena e sulla responsabilità della giustizia su cui già ci si interrogava quasi 4.000 anni fa, che accompagna lo spettatore per tutta la durata dello spettacolo.
Al termine, lunghi applausi per Giuseppe Tinelli, uno dei protagonisti delle vicende raccontate, presente in sala. Come molti ricorderanno, è stato una delle vittime di un noto caso di errore giudiziario: venne arrestato quando era ancora minorenne, a 17 anni, e condannato per l’omicidio di una donna anziana, nell’ambito di una serie di inchieste svolte su uccisioni simili avvenute in Puglia tra il 1995 e il 1997.
La sua partecipazione ha dato ancora più forza a una narrazione che non si esaurisce nel racconto dei fatti, ma invita a interrogarsi sul peso umano ed etico di una giustizia che può anche sbagliare.