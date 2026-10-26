Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè, in corso test e verifiche. Il servizio rimandato all’inizio del 2027

Dai primi giorni di novembre al via test e verifiche lungo la linea. Da metà mese i tram inizieranno le prove in vista del pre-esercizio. Il servizio è atteso nei primi mesi del 2027

Ranica. Era stata annunciata in autunno l’entrata in servizio della T2 Bergamo-Villa d’Almè, ma tutto viene rimandato ai primi mesi del 2027.

La linea tramviaria T2 Bergamo–Villa d’Almè entra in una nuova fase operativa. Dopo il completamento dei principali lavori infrastrutturali nel rispetto delle scadenze PNRR, nei primi giorni di novembre prenderanno il via le prove tecniche lungo il tracciato, necessarie ad accertare il corretto funzionamento della nuova linea e dei tram in vista dell’attivazione del servizio.

Le prossime settimane saranno dedicate alle verifiche tecniche del sistema, al completamento delle prove sui veicoli, al pre-esercizio e al completamento del percorso autorizzativo necessario per l’apertura al pubblico. L’obiettivo è avviare il servizio nei primi mesi del 2027, una volta completati i passaggi tecnici e amministrativi previsti.

Da novembre le prime prove in linea

Le prove di integrazione tra il veicolo e l’infrastruttura inizieranno nei primi giorni di novembre e interesseranno la tratta dalla fermata di BG Bronzetti Arena al capolinea di Villa d’Almè, nelle ore diurne. In questa prima fase i tram saranno principalmente trainati lungo la linea a velocità molto ridotta, per verificare il corretto funzionamento del pantografo e della linea aerea di contatto. Le prove consentiranno inoltre di controllare il comportamento degli impianti e di individuare eventuali necessità di regolazione. Gli attraversamenti e gli incroci saranno gestiti con il supporto di personale tecnico incaricato di assistere la circolazione stradale.

Da metà novembre, le prove con i tram in circolazione autonoma

Una volta completate con esito positivo le prime verifiche, intorno alla metà di novembre è previsto il trasferimento progressivo dei dieci nuovi tram dal deposito di Ranica a quello di Petosino. Seguiranno le prove di circolazione autonoma lungo il tracciato della linea T2, durante le quali saranno verificati il funzionamento dei sistemi di bordo e la corretta interazione tra i veicoli e l’infrastruttura.

Tra metà novembre e dicembre: il pre-esercizio

Tra metà novembre e dicembre è previsto un periodo di pre-esercizio della durata indicativa di un mese. In questa fase verrà simulato il servizio tramviario lungo la linea, nella tratta BG Bronzetti Arena – Villa d’Almè, per verificare il funzionamento complessivo del sistema in condizioni operative.

I tram effettueranno quindi corse che riprodurranno le condizioni di esercizio, consentendo di verificare l’integrazione tra veicoli, infrastruttura, impianti e sistemi di regolazione della circolazione. La tratta dalla fermata BG Bronzetti Arena a Bergamo FS non sarà percorsa durante questa fase, per non interferire con il regolare servizio della linea T1.

Nel corso del pre-esercizio saranno inoltre verificati il coordinamento degli impianti semaforici con il traffico stradale e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo e gestione della circolazione.

Bergamo FS: entro fine dicembre il completamento dei lavori sui nuovi binari

Al capolinea di Bergamo FS, la conclusione della prima fase dei lavori è prevista entro la fine di dicembre e comprende la realizzazione dei nuovi binari 4, 5 e 6. Su questi binari sarà trasferito il servizio della linea T1, creando le condizioni necessarie per l’avvio della T2. Il collaudo dei nuovi binari è previsto dopo le festività, insieme al completamento delle procedure autorizzative necessarie all’entrata in servizio. Nel corso del primo semestre 2027 proseguirà la seconda fase dei lavori, che prevede il rifacimento dei binari 1, 2 e 3 e la posa della copertura su tutti i binari del capolinea, secondo il progetto approvato dalla Conferenza di Servizi del 15 settembre 2026.

L’avvio del servizio previsto nei primi mesi del 2027

L’entrata in servizio della Linea T2 è prevista nei primi mesi del 2027. La data sarà definita in base all’esito delle prove, al completamento del pre-esercizio e alla conclusione dell’iter autorizzativo con Ansfisa e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit).

Una nuova infrastruttura per la mobilità del territorio