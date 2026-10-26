Lavoro, impresa e talento: Bergamo celebra i protagonisti del progresso economico

Alla 64ª edizione del Riconoscimento del lavoro e del progresso economico della Camera di commercio premiati 32 lavoratori, 32 imprese e tre personalità benemerite. Debutta il Premio Sostenibilità. Le voci dei protagonisti

Bergamo. Una giornata dedicata al valore del lavoro, alla capacità di fare impresa e alle persone che, con il loro impegno, contribuiscono alla crescita del territorio. Domenica 25 ottobre, negli spazi di Daste a Bergamo, la Camera di commercio di Bergamo ha celebrato la 64ª edizione del Riconoscimento del lavoro e del progresso economico, premiando 32 lavoratori e dirigenti, 32 imprese e tre personalità benemerite. Novità di quest’anno, il Premio Sostenibilità, assegnato a Somet Spa di Ambivere.

Un appuntamento che, come ha sottolineato il presidente della Camera di commercio Giovanni Zambonelli, “esprime la cultura del fare propria del territorio bergamasco”. Nel suo intervento Zambonelli ha richiamato il legame tra arte e impresa, “accomunate dalla capacità di immaginare ciò che ancora non esiste e trasformarlo in qualcosa di concreto”. Ha inoltre ricordato l’impegno della Camera di Commercio, attraverso il tavolo Bergamo 2030, su alcune sfide decisive per la competitività del territorio: accesso alla casa, mobilità e integrazione dei lavoratori stranieri qualificati.

Sul valore della continuità professionale in un mercato del lavoro in trasformazione si è soffermata la sindaca Elena Carnevali, richiamando la necessità di investire nella formazione, nell’aggiornamento delle competenze e nella giusta remunerazione del lavoro. Carnevali ha inoltre apprezzato l’introduzione del riconoscimento dedicato alla sostenibilità, considerata “un fattore di competitività e di qualità dello sviluppo economico”.

Stefano Remuzzi, intervenuto in rappresentanza della Diocesi di Bergamo, ha proposto una riflessione sulle trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale, richiamando tre aspetti da preservare: “la dignità del lavoro, il valore delle relazioni umane e la capacità di utilizzare il tempo liberato dalla tecnologia per ciò che conta davvero”.

A portare il saluto di Regione Lombardia è stato Paolo Franco, che ha evidenziato il peso economico della provincia bergamasca e il valore delle persone nel sistema produttivo. Tra i temi affrontati anche la sostenibilità e l’accesso alla casa, condizione sempre più importante per attrarre e trattenere lavoratori sul territorio.

A sostenere la manifestazione, in qualità di sponsor ufficiale, Intesa Sanpaolo. Il direttore regionale Lombardia Nord Daniele Pastore ha ribadito il legame della banca con il tessuto economico e sociale bergamasco, indicando in “persone, lavoro, comunità e futuro” le ragioni della partecipazione all’iniziativa.

Momento centrale della cerimonia il conferimento delle tre benemerenze camerali: a Gian Battista Arrigoni, per il contributo all’eccellenza agroalimentare bergamasca e l’impegno nella cooperazione internazionale; a Marco Francesco Eigenmann, per il percorso imprenditoriale alla guida di Fine Foods, cresciuta fino a diventare una realtà di riferimento nazionale; e all’artista Andrea Mastrovito, per una ricerca di rilievo internazionale che unisce sperimentazione, creatività e impegno etico.