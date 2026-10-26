La Banca d’Italia di Bergamo, dove passano 8 milioni di banconote al mese: “Il contante? Riserva di valore nei momenti di crisi”

La filiale di viale Roma è la quarta d’Italia per movimentazione del contante e l’unica in Lombardia dopo Milano: qui le banconote vengono controllate, selezionate e rimesse in circolo. Un viaggio tra sicurezza e opere d’arte nel palazzo progettato da Marcello Piacentini

Bergamo. Una macchina conta circa mille biglietti al minuto. Li accatasta da sola in mazzette da cento, le lega e ne compone una balletta da mille pezzi. Alla fine esce una scatola sigillata da 10mila banconote, pronta per tornare a banche, uffici postali e sportelli atm. È l’ultimo passaggio di un viaggio che comincia con un convoglio scortato dai carabinieri e che, per ogni euro cartaceo in circolazione nella Bergamasca, passa quasi sempre da qui: la filiale della Banca d’Italia di viale Roma.

Il palazzo, il primo terminato dall’architetto Marcello Piacentini nel 1915, è vincolato dalla Soprintendenza. Dentro, però, si lavora come in un impianto industriale: al piano terra macchinari e impianti, ai piani alti gli uffici amministrativi. Una ventina di addetti in tutto. Come tutte le filiali che trattano contante, è chiusa al pubblico: i suoi interlocutori sono le banche e Poste Italiane. La banconota arriva in un pallet da 400mila pezzi, quaranta scatole da 10mila. Il trasporto avviene lungo un percorso protetto. Le scatole sono tutte preavvisate in via telematica: la sede sa quale versamento deve aspettarsi e quali codici devono essere introitati.

I numeri raccontano un ruolo che va ben oltre i confini provinciali. Bergamo ha ereditato le attività della provincia di Brescia e una quota di quelle di Como, dove non ci sono filiali, ed è oggi la quarta filiale d’Italia per movimentazione di contante. Ogni mese entrano circa 8 milioni di banconote, un centinaio di milioni l’anno; quelle che escono verso l’esterno sono circa 5 milioni al mese, sessanta l’anno. Le due macchine di selezione trattano circa 240mila pezzi ciascuna al mattino e 160mila nel pomeriggio. Il ciclo è chiuso: la banconota va al pubblico, viene spesa, viene versata in banca e ritorna alla filiale.

Ogni biglietto passa sotto l’occhio della macchina, che ne verifica le caratteristiche di sicurezza (infrarosso, inchiostro magnetico, ultravioletto, filigrana) e l’idoneità a restare in circolazione: se è mutilato, sporco, rovinato o logoro, esce dal circuito. Quelli sospetti vengono sequestrati e inoltrati all’autorità competente per le indagini. Le contraffazioni sui tagli più usati, quelli da 5, 10 e 20 euro, sono in genere facilmente riconoscibili. “Brutte fotocopie”, le definiscono in filiale. “In questi ultimi mesi abbiamo visto un notevole aumento nei versamenti di 100 euro, pensiamo più che altro per motivi legati al turismo estivo – osserva Federico Cremonini, viceassistente della divisione Gestione dei Servizi di Pagamento -. I biglietti da 5 e 10 euro sono quelli con il maggiore sbilanciamento tra versamenti e prelievi: essendo più utilizzati si rovinano di più ed è più probabile che vengano distrutti”.

Le banconote non più idonee vengono ridotte in frammenti talmente piccoli da rendere impossibile ricostruirle, compattandoli in una forma cilindrica: le cosiddette ‘bricchette’. Non sono in vendita, periodicamente gli operatori ecologici le ritirano per portarle ai termovalorizzatori, mentre stanno prendendo piede progetti per riutilizzare il materiale come coibentante. Qualche porzione ha avuto un uso curioso: la Guardia di Finanza di Orio viene a prenderla per addestrare i cani dell’unità cinofila, e le bricchette sono finite anche in un Guinness World Record, nel programma con Gerry Scotti, per il maggior numero di quelle trovate in un minuto.

Che il contante sia tutt’altro che in declino lo dicono le cifre citate dal direttore della filiale, Gennaro Marrone. “Nel 2002, quando è stato introdotto l’euro, in Europa circolavano circa 7 miliardi di banconote per un controvalore di 220 miliardi. Oggi circolano circa 32 miliardi di banconote per 1.660 miliardi”, ricorda. Cambia la funzione: “Le banconote continuano a essere uno strumento di pagamento, ma stanno diventando sempre più uno strumento di riserva di valore. Si stima che il 20-25% di quelle in circolazione si trovi in paesi extra Ue, e una larga quota sia tesorizzata anche da cittadini dell’Unione”. L’appeal, spiega Marrone, resta intatto. “Garantiscono l’anonimato, sono assolutamente inclusive perché non serve avere un conto corrente e consentono di avere una riserva di valore nei momenti di crisi – elenca il direttore -. Quando si ha paura si tende a conservare un bene che permette di fare transazioni senza mediazioni. Tutti gli altri strumenti di pagamento hanno bisogno di supporti, il contante no”.

La sicurezza in filiale è affidata all’Arma dei carabinieri. La sera, quando le attività si fermano, la struttura passa sotto il controllo di un nucleo di militari che la rende di fatto inaccessibile. “Oltre una certa ora – sentenzia Marrone – diventa una zona militare, una caserma”. L’apparato amministrativo si occupa di tutto il resto: dalla cancelleria ai libri, dalle opere d’arte alla manutenzione del palazzo.

Proprio questa dimensione rende difficile aprire le porte al pubblico. “L’attività che svolgiamo deve essere fatta in sicurezza – spiega Marrone -. Avviare questo palazzo a mostre ed eventi per tutta la settimana è difficile, possiamo farlo nei giorni di chiusura o in ricorrenze specifiche: ad esempio con le giornate del Fai “. Più praticabile è la strada dell’educazione finanziaria, su cui la Banca d’Italia sta aumentando l’impegno: la filiale collabora con la sede di Milano ed entra nelle scuole con progetti formativi. “È fondamentale avere cittadini consapevoli: è uno dei temi dolenti del nostro Paese – sottolinea il vicedirettore Vanni Mengotto -. Molte persone fanno un corso di studi fino alle superiori senza conoscere nulla di finanza, nemmeno gli aspetti minimi necessari per chiedere un mutuo o tenere in ordine i conti di famiglia”.

Nell’androne, dove un tempo entrava il pubblico, si notano le maioliche smaltate di Fermo Taragni e, sulla lunetta all’ingresso, un’opera di Giuseppe Guastalla con Mercurio, considerato il dio del commercio. Ai lati compare il suo bastone, il caduceo, che può essere letto come simbolo della terzietà della Banca d’Italia: era lo strumento che portavano gli ambasciatori, figure per definizione super partes. Negli uffici si trovano opere di autori del Novecento lombardo, dal bergamasco Trento Longaretti a lavori cubisti e astratti come quelli di Rognoni.

Non è un caso se la Banca d’Italia ha sempre avuto sedi imponenti, in alcuni casi vere e proprie regge. Quella di Piacenza, per dire, fu la dimora di Maria Luigia d’Austria. L’istituto nasce nel 1893, dopo il fallimento di diverse banche, quelle romane in particolare: i cittadini avevano bisogno di stabilità, di sicurezza, di vicinanza. Un edificio maestoso serviva anche a trasmettere questo e i bergamaschi che ogni giorno passano a piedi o in auto al cospetto del palazzo di viale Roma, potrebbero forse guardarlo con occhi diversi. Dietro la facciata monumentale non c’è soltanto un pezzo di storia dell’architettura cittadina, ma una macchina che lavora ogni giorno per garantire la circolazione del denaro, selezionando, controllando e rimettendo in movimento milioni di banconote. Un lavoro poco visibile che racconta anche come cambia il rapporto con il denaro: sempre più digitale nei pagamenti quotidiani, ma ancora indispensabile nella sua forma più concreta. Quella di un biglietto che passa di mano in mano, attraversa confini e crisi e continua a conservare un valore che va ben oltre la carta su cui è stampato.