Jac Bergamo, corsi a rischio per 250 studenti: “Abbiamo già speso per alloggi e trasporti”

Dopo lo scontro tra la Fondazione e Regione Lombardia sui finanziamenti, i ragazzi del primo anno chiedono certezze sull’avvio dei corsi a novembre. “Nessuno ci ha informati dei problemi economici”

Bergamo. La crisi della JobsAcademy di Bergamo rischia di coinvolgere anche i ragazzi che si preparano a iniziare il primo anno dei percorsi formativi. Mentre prosegue lo scontro tra la Fondazione e Regione Lombardia sul blocco dei finanziamenti, con il rischio di revoca dell’accreditamento e la scadenza del 28 ottobre per chiarire la situazione, circa 250 studenti aspettano di sapere se potranno iniziare regolarmente i corsi a novembre. Molti hanno già sostenuto spese per trasporti e alloggi, organizzandosi sulla base dell’iscrizione e delle informazioni ricevute dalla scuola.

A scrivere è una studentessa iscritta al primo anno, che parla anche a nome degli altri ragazzi coinvolti. Nella lettera racconta come hanno vissuto l’iscrizione e la scoperta delle difficoltà della Fondazione: “Siamo ragazzi di 18 anni, molti dei quali fuori sede, che hanno già pianificato e speso soldi basandosi sulle promesse della scuola. Da giorni – scrive – leggiamo sulle vostre pagine dello scontro tra la Fondazione e Regione Lombardia per il blocco dei fondi, dei professori senza stipendio e del rischio di revoca dell’accreditamento con l’ultimatum fissato al 28 ottobre”.

La studentessa contesta, soprattutto, la mancanza di informazioni ricevute prima di iscriversi. “Nessuno, né durante gli Open Day né durante i colloqui di selezione, ci ha mai accennato ai gravissimi problemi finanziari che la Fondazione ha avuto fin da inizio anno. Ci hanno spinto a finalizzare le iscrizioni e a organizzare il nostro futuro”.

Nel frattempo, le famiglie hanno già affrontato spese per consentire ai ragazzi di frequentare le lezioni a Bergamo. Una situazione che pesa soprattutto su chi arriva da fuori città e ha bisogno di una sistemazione per seguire il corso. “Di tasca nostra abbiamo già pagato trasporti e bloccato alloggi a Bergamo e ora ci troviamo in un limbo insostenibile a pochi giorni dall’avvio”.

A complicare il quadro è la soluzione alternativa che, secondo la segnalazione, sarebbe stata proposta dalla Fondazione attraverso un istituto privato partner. Si tratta di un corso di laurea triennale in Mediazione linguistica, dal costo complessivo di 10mila euro. Una possibilità che gli studenti considerano distante dal progetto per cui si erano iscritti.

“La Fondazione, a pochi giorni dall’inizio della scuola, ha cercato di proporci una ‘toppa’ d’emergenza facendoci parlare con un istituto privato partner per una triennale in Mediazione linguistica da ben diecimila euro complessivi”, si legge nella lettera. Il motivo del rifiuto è legato anche alla natura del percorso originario: “Molti di noi hanno scelto un Its biennale che sarebbe dovuto essere finanziato dalla Regione”.

La richiesta è dunque quella di poter frequentare il corso scelto, senza essere costretti a valutare un’alternativa più costosa e diversa per contenuti e durata. “Abbiamo il diritto di studiare – aggiunge – quello che abbiamo scelto e per cui ci siamo organizzati, non una scuola privata a caro prezzo che non c’entra nulla. Vogliamo risposte chiare – prosegue la missiva – e non ci bastano più le giustificazioni della Fondazione. Pretendiamo che si esprima pubblicamente anche Regione Lombardia”.

La scadenza del 28 ottobre rende ancora più urgente una presa di posizione. I ragazzi chiedono di sapere se il primo anno potrà partire, a quali condizioni e quali misure saranno adottate qualora l’avvio non fosse possibile. “Se il diritto allo studio e la formazione dei giovani lombardi sono una priorità, le istituzioni regionali devono dirci subito cosa succederà a noi ragazzi del primo anno iscritti per l’anno scolastico 2026/27”.

Resta aperta anche la questione delle spese già sostenute e delle conseguenze di un eventuale rinvio o annullamento dei corsi. “Se la situazione non si sbloccherà, chi pagherà per il nostro anno di studi perso, per le opportunità negate e per i soldi che le nostre famiglie hanno già speso a vuoto per alloggi e trasporti?”, domanda la studentessa.

La lettera si chiude con una richiesta di “trasparenza, tempi chiari e una tutela concreta per gli studenti coinvolti”. E con un appello che riguarda non soltanto l’avvio delle lezioni, ma la possibilità per centinaia di ragazzi di proseguire il proprio percorso senza dover affrontare le conseguenze di una crisi che, sostengono, non conoscevano al momento dell’iscrizione.