Il musical “Belle e la Bestia” arriva alla ChorusLife Arena

Bergamo. La magia di una delle fiabe più amate di sempre arriva a Bergamo: “Belle e la Bestia – Il Musical” è in programma sabato 7 novembre alle 17 alla ChorusLife Arena. A portare in scena la nuova produzione è la Compagnia dell’Ora, realtà del panorama teatrale italiano che propone una rilettura della storia capace di unire il fascino dell’immaginario fiabesco a un linguaggio scenico contemporaneo.

Lo spettacolo punta su una messa in scena immersiva, costruita attraverso musiche orchestrali, scenografie dinamiche, costumi ricercati e coreografie. Le scene sono firmate da Fabrizio Cattaneo e accompagnano il pubblico dal villaggio al castello incantato, con ambientazioni tridimensionali progettate per trasformarsi rapidamente e rendere fluidi i cambi di scena.

A contribuire alla costruzione dell’universo visivo sono i costumi di Laura David, numerosi e caratterizzati da dettagli che mescolano eleganza fiabesca e suggestioni contemporanee. Le coreografie di Ilenia De Rosa alternano momenti corali energici e passaggi più raffinati, mentre luci e colori diventano parte integrante del racconto, accompagnando i conflitti interiori e le trasformazioni dei personaggi.

Il cast e la trama

Nel cast figurano Giulia Penna nel ruolo di Belle, Fabrizio Voghera in quello della Bestia e Sergio Muniz nei panni di Miguel, personaggio mosso dal desiderio di conquistare la giovane donna.

La vicenda prende avvio in un castello lontano, dove un giovane principe viene punito per la propria arroganza e condannato a vivere prigioniero nel corpo di una bestia. I ricordi del passato e dell’amore perduto sembrano svanire, fino all’arrivo di Belle, giovane donna dall’animo puro e gentile. Il suo ingresso nel castello risveglia nel principe un’emozione sopita e il ricordo della principessa cancellata dal sortilegio. Per spezzare l’incantesimo sarà necessario un sentimento autentico, capace di andare oltre le apparenze. Il percorso verso l’amore dovrà però fare i conti con l’inganno, l’invidia e le ambizioni di Miguel, deciso a conquistare Belle a qualunque costo. Tra mistero, magia e passione, la fiaba torna a raccontare la possibilità di cambiare il proprio destino attraverso l’amore.

Le parole di Luca Cattaneo

La regia e la direzione artistica sono affidate a Luca Cattaneo, per cui “portare in scena Belle e la Bestia significa confrontarsi con una storia che fa parte dell’immaginario collettivo, legata a emozioni, ricordi e meraviglia. La sfida è quella di rispettare ciò che il pubblico ama e riconosce, coniugandolo con un linguaggio scenico contemporaneo capace di sorprendere. Musica, scenografie e costumi sono parte integrante di questa visione. Le musiche orchestrali accompagnano lo spettatore in un viaggio emotivo continuo, mentre le ambientazioni tridimensionali permettono cambi di scena fluidi e spettacolari. Anche luci e colori assumono un ruolo narrativo: non si limitano a definire gli spazi, ma rendono visibili i sentimenti e i conflitti interiori dei personaggi. L’obiettivo è rinnovare la forza della fiaba senza tradirne l’essenza, offrendo uno spettacolo capace di parlare a pubblici diversi, dai più piccoli agli adulti. Tradizione e innovazione si incontrano così in una messa in scena che punta a unire meraviglia visiva e coinvolgimento emotivo”.

Le musiche di Enrico Galimberti accompagnano il racconto in un percorso emotivo continuo, mentre testi e liriche sono firmati da Luca Cattaneo e Dario Belardi. Completano il gruppo creativo Marco Fedrigolli per il disegno fonico, Mattia Paitoni per il disegno luci e Benedicta Bosco per trucco e parrucco, Giulia Marangoni per le fotografie e Patrick Montani per i video.