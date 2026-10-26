Il ChorusLife Volley Bergamo cerca il riscatto: a Cervia si vuole ripartire con una vittoria

Ripartire subito, trasformando la delusione in energia e la voglia di riscatto in una prestazione convincente. È questo l’obiettivo della ChorusLife Volley Bergamo, attesa martedì 27 ottobre alle 20 al Palasport di Cervia, dove affronterà l’Omag Consolini San Giovanni in Marignano nella quinta giornata della Serie A1.

La sconfitta casalinga contro la Numia Vero Volley Milano ha interrotto il percorso positivo delle rossoblù, che nelle prime quattro giornate avevano conquistato tre vittorie, raccogliendo otto punti. Un avvio che ha confermato le qualità della squadra di Marcello Cervellin, capace di imporsi all’esordio contro Macerata, di conquistare un prezioso successo al tie-break a Novara e di vincere nettamente sul campo di Busto Arsizio.

La trasferta romagnola offre ora l’opportunità di ritrovare ritmo e fiducia, ripartendo dalle qualità che hanno caratterizzato le prime uscite stagionali. Per Bergamo sarà fondamentale affrontare la gara con lucidità, limitare gli errori e mantenere continuità in tutti i fondamentali.

OCCHIO ALL’OMAG, TRA ATTACCANTI PERICOLOSE E VOGLIA DI RISCATTO

La formazione di San Giovanni in Marignano arriva all’appuntamento con tre punti in classifica e una sola vittoria nelle prime quattro gare, ottenuta con un netto 3-0 contro Macerata. Le sconfitte contro Vallefoglia, Firenze e Novara non riducono, tuttavia, le insidie di una sfida nella quale le padrone di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà le bergamasche.

Tra i riferimenti offensivi dell’Omag figurano Jessica Rivero e Anna Adelusi, giocatrici capaci di incidere e di creare problemi alla difesa avversaria. Sarà quindi importante per le rossoblù trovare equilibrio tra aggressività e attenzione, lavorando con efficacia al servizio e a muro e costruendo con pazienza le proprie occasioni in attacco.

PRECEDENTI EQUILIBRATI E VOLTI CONOSCIUTI

Gli ultimi confronti diretti raccontano una sfida tutt’altro che scontata. Nei quattro precedenti più recenti, Bergamo conduce per 3-1, ma le due gare disputate nella stagione 2025/26 si sono entrambe concluse al tie-break. Nell’aprile 2026 le rossoblù hanno conquistato il successo in trasferta per 3-2, dopo aver ottenuto lo stesso risultato anche nella gara di ritorno a marzo.

La partita sarà anche un’occasione per ritrovare alcune conoscenze del passato. Ilaria Battistoni ha vestito la maglia di San Giovanni in Marignano dal 2017 al 2020, mentre Maria Adelaide Babatunde ha militato nella formazione romagnola nella stagione 2022/23. Sul fronte opposto, Rebecca Scialanca ha giocato a Bergamo nel campionato 2023/24.