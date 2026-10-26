Halloween a Selvino: week-end da brividi tra zucche, maschere e Minimarcia

L’Altopiano Selvino Aviatico si veste d’arancione e di mistero per il weekend di Halloween, nel segno della consueta sinergia fra amministrazioni, Pro Loco, associazioni, volontari ed esercenti, proponendo un ricco palinsesto pensato per famiglie, sportivi, giovani e meno giovani, in cerca di una serata in compagnia.

Il primo “piccolo brivido” è in programma venerdì 30 ottobre, a partire dalle 16.30, nella Biblioteca comunale di Selvino, in via Cardellino 1, dove “Halloween in biblioteca” accoglierà bambini e bambine dai 5 agli 8 anni per un pomeriggio di letture e di laboratorio, rigorosamente mostruoso, ad attività libera e gratuita, con l’invito a presentarsi in maschera.

Sabato 31 ottobre, giorno di Halloween, il calendario si apre alle 10 presso l’oratorio di Selvino con il “Laboratorio di Halloween” dell’Associazione Puzzle, riservato a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, in programma fino alle ore 12 (attività a pagamento, con prenotazione obbligatoria). Nella stessa giornata, il Belvedere del Monte Purito ospiterà una nuova, speciale data del “Mercatino dei libri di Carlo”, l’iniziativa con cui il gruppo volontari Noi X Loro, impegnato dal 1999 a sostegno di attività sociali e benefiche, nazionali e internazionali, offre libri usati a nuovi lettori, devolvendo l’intero ricavato ai propri progetti. Nel pomeriggio, il cuore della festa batterà al Monte Purito con “Il Paese delle Zucche”, il tradizionale appuntamento promosso da Pro Loco Selvino e GITS – Gestione Impianti Turistici Selvino: dalle 13.30 alle 16, nella conca del Monte Purito, si intaglieranno e si decoreranno le zucche, mentre dalle 14 sulla cima del monte proseguiranno animazione e merenda presso il “Parco delle zucche”, in attesa delle 16.30, quando verrà assegnato il premio della “Zucca più stravagante e originale”. Ai primi tre classificati andranno premi meravigliosi (attività a pagamento; prenotazione obbligatoria).

Al calare della sera, alle 17, ritrovo per i più avventurosi presso “La Casa del Contadino” con l’edizione speciale di Halloween di “Run Like a Viking”, realizzata in collaborazione con la Pro Loco Selvino: una corsa o camminata in compagnia, di 4 o 10 chilometri, con partenza alle 17.15 (dress code “vale tutto”, deposito borse disponibile sul posto e terzo tempo finale con aperitivo “da paura”). Per la cena, l’ELT Sambusita propone nel ristorante dell’Area Feste di Sambusita Case di Sopra l’“Halloween Party – Serata pizze”, con una mostruosa scelta di oltre trenta varietà, animazione del DJ Teo Skill e premiazione, a fine serata, del travestimento più originale. Alle 21, infine, il pub-ristorante-pizzeria McKeown, in corso Milano 4, chiuderà la giornata a ritmo di musica con “NonSoloKaraoke” insieme a Gigi Scaburri.

Domenica 1° novembre sarà la volta del grande classico della festa, “Halloween a Selvino – Una passeggiata da brivido”, organizzata da Eventi DOC e Amici di Berto: dalle ore 16 prenderanno il via animazione, truccabimbi e sfilata dei partecipanti per il concorso delle maschere, articolato nelle categorie bambino, bambina, coppia e famiglia (ogni iscritto riceverà braccialetto, punchball viola o arancione, sacchetto dolcetto o scherzetto, bastone LED e altre sorprese); alle 17.30 avrà inizio la 5ª Minimarcia di Halloween (percorso di circa 2 chilometri per le vie del paese) e verso le 18 l’arrivo darà il via alla premiazione del concorso mascherato, oltre al saluto finale con Berto il Castoro. Nel pomeriggio, gli Amici Alpini saranno presenti in Piazza del Comune con caldarroste e vin brulé.

«Halloween è un appuntamento che Selvino vive con entusiasmo e con grande spirito di squadra: un palinsesto costruito da tante mani, fra associazioni, volontari, esercenti e amministrazioni, che trasforma un weekend di fine ottobre in una festa collettiva, per tutti coloro che scelgono di viverlo insieme a noi», commenta l’Assessore a Sport e Turismo Angelo Bertocchi.