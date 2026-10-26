Flora Canto porta a Seriate “Me la Canto e me la Sogno”

Il 28 ottobre il Cine Teatro Gavazzeni di Seriate ospita “Me la Canto e me la Sogno”, lo spettacolo di Flora Canto che unisce teatro, musica e comicità in un racconto brillante e attuale dedicato alla vita di tutti i giorni. Prodotto da Vivo Concerti e organizzato a Seriate da Shining Production, lo show nasce dall’intraprendenza e dalla versatilità di un’artista capace di muoversi con naturalezza tra recitazione, canto e intrattenimento, dando voce alle contraddizioni e alle sfide del nostro tempo con leggerezza e ironia.

Partendo dalla propria esperienza personale, Flora Canto si racconta nelle vesti di attrice, cantante, showgirl, mamma affaticata, moglie incompresa e donna alle prese con i continui cambiamenti della società contemporanea. Attraverso monologhi, gag, personaggi esilaranti e momenti musicali, costruisce un ritratto ironico e senza filtri della quotidianità, osservando con uno sguardo divertito temi che attraversano la vita di molte persone. Dai sogni coltivati fin da bambina fino alla rincorsa del successo, il percorso diventa il pretesto per parlare di aspettative, desideri, fragilità e ambizioni con una comicità autentica e mai banale.