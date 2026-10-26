Diventare amministratore di condominio: al via le manifestazioni d’interesse per il nuovo corso di formazione iniziale

In un panorama immobiliare in costante evoluzione, la figura dell’ amministratore di condominio si conferma un punto di riferimento fondamentale per la gestione degli immobili, la sicurezza degli edifici, l’efficienza energetica e la vita di comunità. Per rispondere alla crescente domanda di professionisti qualificati, è in fase di organizzazione il nuovo Corso di Formazione Iniziale per Amministratori Condominiali , conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente (D.M. 140/2014).

Il corso, la cui partenza è indicativamente programmata per gennaio 2027 con conclusione a maggio 2027, affronterà le tematiche chiave della professione: dalla normativa giuridica alla gestione contabile e fiscale, fino alla sicurezza negli impianti, alle agevolazioni edilizie e all’innovazione digitale per i condomini.