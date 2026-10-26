Il percorso formativo
Diventare amministratore di condominio: al via le manifestazioni d’interesse per il nuovo corso di formazione iniziale
Un’opportunità formativa e professionale per chi desidera intraprendere una carriera dinamica e richiesta dal mercato immobiliare locale. Lezioni previste da gennaio a maggio 2027
In un panorama immobiliare in costante evoluzione, la figura dell’amministratore di condominio si conferma un punto di riferimento fondamentale per la gestione degli immobili, la sicurezza degli edifici, l’efficienza energetica e la vita di comunità. Per rispondere alla crescente domanda di professionisti qualificati, è in fase di organizzazione il nuovo Corso di Formazione Iniziale per Amministratori Condominiali, conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente (D.M. 140/2014).
Il corso, la cui partenza è indicativamente programmata per gennaio 2027 con conclusione a maggio 2027, affronterà le tematiche chiave della professione: dalla normativa giuridica alla gestione contabile e fiscale, fino alla sicurezza negli impianti, alle agevolazioni edilizie e all’innovazione digitale per i condomini.
Il percorso formativo è aperto a:
– Giovani diplomati e laureati che desiderano intraprendere una professione autonoma, stimolante e con ampi margini di crescita.
– Liberi professionisti (geometri, ingegneri, architetti, periti, contabili e legali) intesi a integrare e ampliare la propria offerta di servizi.
– Chiunque desideri riqualificarsi o acquisire una preparazione solida e riconosciuta per operare con competenza nel settore immobiliare.
In questa prima fase organizzativa, invitiamo tutti gli interessati a manifestare la propria pre-adesione non vincolante. Raccogliere le manifestazioni di interesse consentirà di definire al meglio il calendario operativo, le modalità di svolgimento (in presenza e/o online) e gli aspetti logistici per il periodo gennaio-maggio 2027.
Per segnalare il proprio interesse è sufficiente compilare il form online disponibile al seguente link: Interessamento al Corso di formazione per Amministratori di Condominio
I partecipanti che avranno compilato il form saranno ricontattati in anteprima con tutte le informazioni dettagliate riguardanti il programma definitivo, il calendario delle lezioni e le modalità di iscrizione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail anaci.bergamo@anaci.it o al numero 035235743