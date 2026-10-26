Difficoltà e nuove fragilità: al Daste l’incontro “Le povertà che cambiano. Le comunità che rispondono”

L’appuntamento è mercoledì 28 ottobre alle 10 per il secondo evento di “Orizzonte Comunità. Al centro le difficoltà e i disagi delle persone di donne, famiglie e giovani

Bergamo. Anche in un territorio economicamente dinamico come quello bergamasco, la povertà assume forme diverse e non riguarda soltanto chi è privo di un lavoro o di risorse economiche. A questo è dedicato l’incontro “Le povertà che cambiano. Le comunità che rispondono” , che si terrà mercoledì 28 ottobre alle 10 al Daste Bergamo. Il secondo appuntamento di “Orizzonte Comunità”, la rassegna promossa dalla Fondazione della Comunità Bergamasca, metterà al centro del dibattito la fragilità di donne, famiglie e giovani e come il territorio sta cercando di affrontarle. Numerosi sono infatti i lavoratori che faticano a garantire stabilità alla propria famiglia, donne che incontrano ostacoli nell’accesso all’occupazione, giovani a rischio di marginalità e nuclei familiari per i quali una difficoltà temporanea può trasformarsi in esclusione sociale.

Il programma

Ad aprire la mattinata sarà Osvaldo Ranica, presidente della Fondazione della Comunità Bergamasca. Seguirà l’intervento del vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, che proporrà una riflessione sul significato della cura e della responsabilità nei confronti delle persone più fragili e sul ruolo che le comunità possono svolgere nel riconoscere e affrontare le nuove forme di disagio. L’obiettivo è mettere al centro non soltanto i bisogni delle persone, ma anche la capacità di istituzioni, servizi, enti del Terzo settore e realtà locali di collaborare per individuare risposte efficaci.

Una parte dell’incontro sarà dedicata ai risultati e agli apprendimenti di tre co-progettazioni realizzate sul territorio bergamasco con il sostegno della Fondazione della Comunità Bergamasca e di Fondazione Cariplo. A presentarli saranno Bruna Bellini di Fondazione Cariplo; Cristina Offredi per Wow – Il Solco Città Aperta; don Marco Perrucchini per Comunità 4×4 – Patronato San Vincenzo e Sergio Capitanio per Orizzonti Futuri – Opera Bonomelli. Interverranno anche Marco Cau di Pares e Massimo Conte di Codici, che hanno accompagnato le attività di facilitazione e valutazione, oltre a Elisabetta Donati della Provincia di Bergamo e Mauro Cinquini in rappresentanza degli Ambiti territoriali. A moderare l’incontro sarà Giuseppe Guerini, vicepresidente della Fondazione della Comunità Bergamasca.

L’incontro affronta ambiti diversi della fragilità sociale: Wow è dedicato all’occupazione femminile; Comunità 4×4 si rivolge alle famiglie in difficoltà economica e lavorativa; Orizzonti Futuri si concentra invece sui giovani in condizioni di marginalità. Avviato nel 2023, il lavoro ha coinvolto enti del Terzo settore, istituzioni, servizi e organizzazioni locali. Accanto alla co-progettazione, sono stati infatti sviluppati momenti di confronto, monitoraggio e valutazione condivisa, con l’obiettivo di comprendere quali interventi abbiano funzionato e quali strumenti possano essere riproposti e adattati ad altri contesti.