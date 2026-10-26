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Dall’agente immobiliare allo specialista dei social media: le 150 offerte di lavoro in provincia di Bergamo
26 ottobre 2026 | 12:31
Foto Pexels
Per candidarsi bisogna accedere alla piattaforma dedicata
Sono attualmente un totale di 150 le offerte di lavoro che sono disponibili da lunedì 19 ottobre nei centri per l’impiego di Bergamo e della provincia.
Cliccando su questo link si accede direttamente alla piattaforma dedicata, dove è possibile una ricerca rapida di tutti gli annunci, filtrandoli tutti in base alle proprie preferenze, consultando tutti i dettagli dell’offerta e anche avanzare direttamente la propria candidatura.
Cliccando qui si può invece consultare l’elenco sintetico.