Bergamo, un fondo per la casa dei lavoratori: Regione e Camera di Commercio uniscono le forze

Bergamo. Un fondo per aiutare i lavoratori delle imprese bergamasche ad accedere a una casa. È il progetto a cui stanno lavorando Regione Lombardia e Camera di Commercio di Bergamo, nell’ambito delle iniziative del tavolo Bergamo 2030. L’obiettivo è trasformare la collaborazione tra istituzioni in uno strumento concreto per affrontare l’emergenza abitativa, coinvolgendo associazioni di categoria, enti bilaterali, sistema del credito e imprese.

A fare il punto è stato Paolo Franco, assessore regionale alla Casa e Housing sociale, intervenuto domenica 25 ottobre alla cerimonia di premiazione del concorso Fedeltà al lavoro e del Progresso Economico 2026, promosso dalla Camera di Commercio su invito del presidente Giovanni Zambonelli.

“Quando c’è la volontà di affrontare un problema e si ha la capacità di lavorare insieme per individuare soluzioni concrete, le istituzioni possono fare davvero la differenza – dichiara l’assessore – . L’emergenza abitativa è una questione che riguarda da vicino i lavoratori delle nostre imprese, famiglie e i giovani e che incide direttamente sulla competitività e sull’attrattività dei nostri territori. Per questo abbiamo scelto di lavorare insieme alla Camera di Commercio di Bergamo, raccogliendo la volontà del presidente Giovanni Zambonelli di contribuire attivamente a una sfida così importante. Il nostro obiettivo è trasformare questa disponibilità in un intervento concreto, mettendo al centro le persone e i loro bisogni. Credo nel pragmatismo, nella collaborazione tra istituzioni e nella capacità di passare dalle parole ai fatti: è questa la strada per costruire risposte efficaci e durature all’emergenza abitativa”.

Il progetto punta a intervenire su una questione che riguarda sia le famiglie sia la capacità delle imprese di attrarre e mantenere personale. La disponibilità di alloggi a prezzi accessibili è infatti un fattore che incide sulle possibilità di trasferirsi per lavoro e di costruire il proprio futuro sul territorio.

“Il lavoro e la casa – aggiunge Franco – sono due elementi fondamentali per garantire stabilità, autonomia e qualità della vita. Un territorio competitivo deve saper offrire opportunità occupazionali, ma anche condizioni abitative accessibili a chi lavora, alle famiglie e ai giovani che vogliono costruire qui il proprio futuro. La collaborazione con la Camera di Commercio di Bergamo per dare vita a un fondo dedicato all’emergenza abitativa va proprio in questa direzione: mettere in campo strumenti concreti per rispondere ai bisogni delle persone e rafforzare l’attrattività del nostro territorio. Perché la possibilità di trovare una casa adeguata è una condizione fondamentale per lavorare, formare una famiglia e scegliere di restare in una comunità”.

E aggiunge: “L’housing sociale e le politiche per la casa sono parte integrante di una visione di sviluppo che mette al centro le persone e la vitalità delle comunità locali. La sfida è rafforzare la collaborazione tra istituzioni, Comuni, imprese e operatori del territorio, mettendo a sistema competenze e risorse per rispondere ai bisogni reali dei cittadini. È attraverso questo lavoro condiviso che possiamo sostenere la crescita e rendere i nostri territori sempre più attrattivi e capaci di offrire prospettive concrete”.

L’occasione è stata anche quella per rendere omaggio a lavoratrici, lavoratori, imprese e personalità che hanno contribuito alla crescita economica e sociale della Bergamasca.

“Sono particolarmente lieto di aver partecipato a questa cerimonia nella mia Bergamasca – dichiara l’assessore -. Il premio Fedeltà al lavoro rappresenta un riconoscimento importante per donne e uomini che, con professionalità, sacrificio e senso di responsabilità, hanno costruito negli anni la forza del nostro sistema economico. Dietro ogni impresa e ogni percorso professionale ci sono storie di impegno, capacità di affrontare le difficoltà e volontà di guardare avanti. Bergamo è una terra che ha fatto del lavoro, della concretezza e della cultura d’impresa alcuni dei suoi tratti distintivi – prosegue Franco -. Il nostro tessuto produttivo è un patrimonio da tutelare e valorizzare, sostenendo le aziende, riconoscendo il merito di chi lavora e creando opportunità per le nuove generazioni. Premiare queste esperienze significa anche trasmettere ai giovani esempi positivi e dimostrare che competenza, determinazione e responsabilità continuano a essere fondamentali per costruire il futuro”.

In chiusura, l’assessore ha ringraziato Zambonelli e la Camera di Commercio per l’invito e per l’impegno nella valorizzazione del lavoro e del progresso economico.