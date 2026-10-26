Bergamo e zone limitrofe, problemi con il bancomat: disagi per negozi e commercianti
Tra gli operatori coinvolti c’è Fastweb. Al supermercato Pam di via Camozzi si paga solo in contanti dalle 8 del mattino di lunedì
Problemi alla linea telefonica e alla connessione Internet nella giornata di lunedì a Bergamo e nelle zone limitrofe. Tra gli operatori coinvolti c’è anche Fastweb, con disservizi che stanno creando difficoltà a diversi commercianti e attività che lavorano quotidianamente a contatto con i clienti.
Per alcuni negozi i problemi si sono risolti nel giro di pochi minuti, mentre per altri la situazione si sta protraendo più a lungo. È il caso del supermercato Pam di via Camozzi, dove il disservizio, secondo quanto segnalato, va avanti dalle 8 di questa mattina. Al momento, per i clienti è possibile pagare soltanto in contanti.
Una situazione che comporta disagi non trascurabili sia per il supermercato sia per tutte le attività commerciali che dipendono anche dai pagamenti elettronici per gestire le vendite.
Resta ora da capire quanto dureranno i problemi e se la situazione tornerà alla normalità nel corso del pomeriggio. Da verificare anche l’eventuale persistenza dei disservizi nei prossimi giorni e le cause dei malfunzionamenti, in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte degli operatori interessati.