Ancora finti carabinieri che truffano gli anziani: arrestati grazie a tre militari fuori servizio

L’occhio vigile e l’intuito di tre carabinieri liberi dal servizio hanno sventato l’ennesima truffa ai danni di un anziano e permesso di incastrare due malviventi. Nel corso del fine settimana, i militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Treviglio hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 42 anni e una donna di 34 anni.

La trappola era scattata ai danni di un uomo di 80 anni, contattato telefonicamente da un complice della coppia. Spacciandosi per un appartenente all’Arma, il telefonista aveva raccontato all’anziano una storia drammatica: la sua automobile risultava coinvolta in una rapina messa a segno a Bergamo durante la mattina. Per dimostrare la propria estraneità ai fatti, l’ottantenne avrebbe dovuto raccogliere tutti i gioielli custoditi in casa per farli “comparare” con la refurtiva appena asportata dai rapinatori. Ad attenderli e prelevarli sarebbe arrivato da lì a poco un altro collega.

A stravolgere i piani dei truffatori è stato il caso, unito al senso del dovere di tre carabinieri che stavano rientrando a casa dopo aver terminato il loro turno di lavoro. I tre hanno notato un ragazzo scendere da un’auto: la sua descrizione coincideva perfettamente con quella dell’autore di un tentato furto, avvenuto soltanto poche ore prima a Romano di Lombardia ai danni di un 83enne, le cui ricerche erano già state diramate dalla centrale operativa di Treviglio.

Senza perdere tempo, i militari hanno allertato i rinforzi e iniziato a monitorare il sospetto, fermato insieme alla complice 34enne proprio davanti all’abitazione della vittima. L’anziano era già uscito in strada pronto a consegnare l’oro ai finti carabinieri, ma l’intervento provvidenziale dei veri uomini dell’Arma ha bloccato la coppia prima che potesse mettere le mani sui preziosi.

I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di attribuire ai due arrestati anche la responsabilità del colpo fallito poco prima a Romano di Lombardia. Inoltre, la perquisizione dell’autovettura usata dai truffatori ha portato al rinvenimento e al sequestro di diversi monili in oro, frutto di un’altra truffa consumata con successo due giorni prima.