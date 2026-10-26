Alle Grazie rivivono la musica e le emozioni di Lucio Battisti

Il 13 marzo 2027 alle 21 al Teatro Alle Grazie di Bergamo saranno protagoniste musica ed emozioni con l’evento “Lucio Aracri canta Lucio Battisti”.

Dal 1977, Lucio Aracri porta in scena l’emozione e la magia della musica di Lucio Battisti, esibendosi davanti a migliaia di spettatori in Italia e in tutta Europa. Una carriera lunga quasi cinquant’anni, costruita sul talento, sulla credibilità artistica e sull’affetto di un pubblico che continua ad apprezzare le sue interpretazioni nei teatri e nelle piazze.

Lucio Aracri non è soltanto un sosia, ma un interprete capace di catturare l’anima delle canzoni di Battisti, riproponendone sul palco voce, immagine, stile e repertorio, in uno spettacolo dedicato a uno dei più grandi protagonisti della musica italiana.

Formatosi musicalmente presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, Aracri ha sviluppato una ricca carriera artistica, collaborando come autore e compositore con importanti artisti italiani e partecipando a numerose produzioni discografiche e televisive.

Nel 1977 viene proclamato “Sosia Ufficiale di Lucio Battisti” nell’ambito del concorso promosso dalla Domenica del Corriere, con la premiazione affidata a Mike Bongiorno. Da quel momento, il suo percorso artistico si lega profondamente al repertorio battistiano, portato sui palcoscenici di Italia, Belgio, Svizzera, Francia e Germania, conquistando generazioni di appassionati.

Tra il 1999 e il 2001 realizza sei CD e MC dedicati alle più belle canzoni di Lucio Battisti, includendo anche alcune proprie composizioni, tra cui La finestra degli aironi, Guardo il mare, Dove tu non sei e Fior di città.

SUL PALCO, UNA BAND DI MUSICISTI

Ad accompagnare Lucio Aracri in questo viaggio musicale sarà una formazione composta da:

Lucio Aracri – Voce e chitarra acustica

Marco Cipollina – Chitarre

Dario Carlevaro – Basso

Alessandro Muda – Tastiere

Giuliano Ghidini – Batteria

Un concerto pensato per far rivivere le emozioni, i ricordi e le melodie intramontabili che hanno segnato la storia della musica italiana, attraverso le canzoni che continuano a parlare al cuore di milioni di persone.

Una storia iniziata nel 1977 e ancora oggi protagonista sui palcoscenici italiani e internazionali, per una serata all’insegna della grande musica d’autore e delle indimenticabili emozioni di Lucio Battisti.