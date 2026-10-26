Al cinema in settimana: Matrix, It Ends, Shaun e tanti altri film

Nelle sale, inoltre, ci sono i film concerto “Seventeen World Tour”, del sesto tour mondiale dei Seventeen, e “Act: Tomorrow” dei Tomorrow x Together.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Street Fighter”, “Whalefall”, “Primetime”, “Verity”, “Mammina”, “Clayface”, “Frankie e le creature dimenticate”, “Frankie e le creature dimenticate”, “Klara e il sole”, “Whalefall”, “L’estranea”, “L’isola dei ricordi”, “Odissea”, “Ragione e sentimento” e “Resident Evil”.