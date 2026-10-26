Il cartellone|
Al cinema in settimana: Matrix, It Ends, Shaun e tanti altri film
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana
“Matrix” torna nei cinema italiani il 26, 27 e 28 ottobre. A oltre 25 anni dall’uscita, il capolavoro cult delle sorelle Wachowski viene proposto sul grande schermo in una nuova versione restaurata in 4K.
Nelle sale, inoltre, ci sono i film concerto “Seventeen World Tour”, del sesto tour mondiale dei Seventeen, e “Act: Tomorrow” dei Tomorrow x Together.
Completa il quadro dei nuovi arrivi l’horror “It Ends” e “Shaun Vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A”,
In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Street Fighter”, “Whalefall”, “Primetime”, “Verity”, “Mammina”, “Clayface”, “Frankie e le creature dimenticate”, “Frankie e le creature dimenticate”, “Klara e il sole”, “Whalefall”, “L’estranea”, “L’isola dei ricordi”, “Odissea”, “Ragione e sentimento” e “Resident Evil”.
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.
LUNEDI’ 26 OTTOBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo
CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo
CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
La programmazione del Cineteatro Gavazzeni di Seriate
CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino
MARTEDI’ 27 OTTOBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo
MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo
CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo
It Ends – Foto film Uci