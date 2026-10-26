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Cultura e Spettacolo
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Al cinema in settimana: Matrix, It Ends, Shaun e tanti altri film

26 ottobre 2026 | 07:00
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di Paolo Ghisleni

Paolo Ghisleni

Al cinema in settimana: Matrix, It Ends, Shaun e tanti altri film
It Ends - Foto film Uci

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana

“Matrix” torna nei cinema italiani il 26, 27 e 28 ottobre. A oltre 25 anni dall’uscita, il capolavoro cult delle sorelle Wachowski viene proposto sul grande schermo in una nuova versione restaurata in 4K.

Nelle sale, inoltre, ci sono i film concerto “Seventeen World Tour”, del sesto tour mondiale dei Seventeen, e “Act: Tomorrow” dei Tomorrow x Together.

Completa il quadro dei nuovi arrivi l’horror “It Ends” e “Shaun Vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A”,

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Street Fighter”, “Whalefall”, “Primetime”, “Verity”, “Mammina”, “Clayface”, “Frankie e le creature dimenticate”, “Frankie e le creature dimenticate”, “Klara e il sole”, “Whalefall”, “L’estranea”, “L’isola dei ricordi”, “Odissea”, “Ragione e sentimento” e “Resident Evil”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 26 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
La programmazione del Cineteatro Gavazzeni di Seriate

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino

MARTEDI’ 27 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

 

It Ends – Foto film Uci