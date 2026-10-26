“A scuola in Europa”: quattro borse di studio per gli studenti più meritevoli degli istituti tecnici e professionali lombardi

Milano. Quattro borse di studio per frequentare un trimestre scolastico in Europa, conoscere nuove culture e vivere un’esperienza di crescita personale. È quanto prevede il progetto “A Scuola in Europa”, promosso da Fondazione Pesenti e UniCredit Foundation in collaborazione con Intercultura, che rinnova per il sesto anno consecutivo il proprio impegno a favore della mobilità internazionale degli studenti lombardi.

Il progetto

L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi meritevoli che frequentano la terza classe di istituti tecnici e professionali della Lombardia e provengono da famiglie con un ISEE non superiore a 40.000 euro. L’obiettivo è rendere accessibile un’esperienza formativa all’estero anche a chi potrebbe incontrare maggiori ostacoli economici nel partecipare a programmi di scambio internazionale. I vincitori potranno trascorrere un trimestre scolastico, con partenza nell’estate 2027, in uno dei dieci Paesi europei previsti dal programma: Belgio fiammingo, Francia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Serbia, Turchia e Ungheria. Durante il soggiorno frequenteranno una scuola locale e saranno ospitati da una famiglia precedentemente selezionata. Le borse coprono l’intero percorso, dalla selezione alla preparazione prima della partenza, includendo viaggio, vitto e alloggio in famiglia, frequenza scolastica, assicurazione e assistenza dei volontari Intercultura. Al rientro, l’esperienza potrà inoltre essere riconosciuta dal Consiglio di Classe ai fini dei crediti formativi e delle ore di Formazione Scuola-Lavoro (Fsl).

Le testimonianze di chi è già partito

Il valore dell’iniziativa emerge anche dalle esperienze delle studentesse lombarde che stanno già partecipando al programma. Arianna A., di Bedizzole, in provincia di Brescia, studentessa di un istituto professionale alberghiero, si trova attualmente in Serbia. Per lei, vivere all’estero significa scoprire che il senso di appartenenza può andare oltre i confini del proprio Paese e che un luogo sconosciuto può diventare una nuova casa, ma soprattutto che quest’ esperienza le ha permesso di aprire la mente ed allargare i suoi orizzonti.

Anche Ottavia F., 17 anni, di Bozzolo, in provincia di Mantova, racconta quanto l’esperienza stia influenzando il suo percorso personale. Studentessa dell’Istituto Tecnico Agrario “Stanga” di Cremona, si trova ad Adana, in Turchia, dove ha trovato una famiglia ospitante pronta ad accoglierla. Un’esperienza che, nelle sue parole, rappresenta un’occasione di cambiamento e di apertura verso gli altri.

Le loro testimonianze restituiscono una dimensione concreta alla mobilità internazionale: non soltanto un periodo di studio in un altro Paese, ma un’occasione per confrontarsi con abitudini differenti, sviluppare autonomia e acquisire nuove prospettive sul proprio futuro.

Le modalità di iscrizione

Per partecipare è necessario frequentare la terza classe di un istituto tecnico a indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria, Informatica e Telecomunicazioni o Turismo, oppure di un istituto professionale a indirizzo Agricoltura e sviluppo rurale o Enogastronomia e ospitalità alberghiera. Sono richiesti inoltre una media scolastica complessiva degli ultimi due anni di almeno 7/10 e un ISEE familiare non superiore a 40.000 euro. Il bando prevede un sistema di punteggi legato alle fasce ISEE per favorire l’accesso agli studenti con minori risorse economiche. Le candidature devono essere presentate entro il 10 novembre 2026 attraverso il portale Intercultura, selezionando il progetto “A Scuola in Europa Fondazione Pesenti UniCredit Foundation”. La graduatoria finale sarà comunicata entro febbraio 2027.