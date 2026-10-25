“Wildwood”, una cura umana e formale emerge dall’ottima stop-motion della nuova produzione Laika

Prue è una ragazza di tredici anni, intelligente e determinata. La sua vita a Portland viene sconvolta quando una sinistra nube di corvi rapisce il fratellino Mac e lo trascina oltre i confini della città. Il piccolo è prigioniero nel cuore dell’Impenetrabile Bosco Proibito, quindi Prue decide di affrontare l’ignoto per salvarlo: insieme al compagno di classe Curtis, attraversa il confine segreto ed entra in un universo nascosto, ricco di magia

Titolo: Wildwood – I segreti del bosco proibito

Titolo originale: Wildwood

Regia: Travis Knight

Paese di produzione / anno / durata: Stati Uniti d’America / 2026 / 132 min.

Sceneggiatura: Chris Butler

Fotografia: Caleb Deschanel

Montaggio: Christopher Murrie-Green

Musica: Dario Marianelli

Cast (voci italiane): Arianna Craviotto, Andrea Fratoni, Eva Padoan, Alberto Angrisano, Emanuela Rossi

Produzione: Laika, Fathom Entertainment

Distribuzione: Notorious Pictures

Programmazione: Cinema Teatro Del Borgo Bergamo, Notorious Cinemas Curno, UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano, Treviglio Anteo spazioCinema, Starplex Romano di Lombardia

Dare forma alla fantasia, rendendola materia e prendendosene cura. Sentimento di cura verso la creazione e la meraviglia è ciò che nasce da “Wildwood – I segreti del bosco proibito”, nuovo film di Travis Knight, sceneggiato da Chris Butler, al cinema dal 22 ottobre.

Un nuovo gioiello dello studio d’animazione Laika (“Coraline e la porta magica”), dall’omonimo romanzo di Colin Meloy, che unisce racconto epico e magico ad un impressionante livello di realizzazione tecnica.

A Portland, il piccolo Mac McKeel viene rapito da uno stormo di corvi e portato in un bosco incantato, consegnato alla Governatrice Vedova cattiva Alexandra (voce italiana di Eva Padona), protetta da coyote a fare da guardia. La sorella Prue McKeel (Arianna Craviotto) e il suo compagno di classe Curtis (Andrea Fratoni) si gettano all’inseguimento dei corvi all’interno del bosco proibito, per ritrovare il neonato. Grazie anche all’aiuto del re bandito Brendan (Alberto Angrisano) e del gufo Rex (Massimo Lodolo), scoprono il vero piano della Governatrice Vedova: sacrificare il piccolo Mac all’edera, per riportare in vita il figlio Alexandrei, morto anni prima. Nel frattempo, si prepara la guerra tra l’esercito di coyote guidato da Alexandra e la casta dei governanti.

Cura e protezione sono al centro di questa epica fiaba nera animata in stop-motion (a passo uno), che fa dialogare tra loro, di frequente, diversi livelli di lettura. Un bisogno di cura, all’inizio sottovalutato, è quello di Prue verso il fratellino Mac: disubbidendo all’ordine dei genitori di non allontanarsi da casa, i due dovranno fare i conti con l’oscurità che abita il bosco. Le produzioni Laika tornano così all’esplorazione di lati misteriosi dell’umano e della magia, attraverso un classico percorso di crescita dell’eroina, una struttura canonica del racconto di formazione, che unisce mondi fantastici e creature umane, attingendo da J. R. R. Tolkien a Lewis Carroll, fino a Lyman Frank Baum. Una crescita che è possibile, purtroppo, grazie al conflitto, alla classica lotta tra bene e male, tra libertà e dispotismo. La guerra non è mai edulcorata, anzi, l’animazione stop-motion ne rende una riproduzione efficace in tutta la sua (attualissima) crudeltà. Un racconto di oppressione che attinge dall’epica della fiaba per farsi confronto con la contemporaneità.

Movimenti di prevaricazione che segnano un momento opposto a quello della cura, quella persa e (in parte) ritrovata. Da una maternità stroncata, da un compito fallito di protezione, nasce il tormento interiore di Alexandra, una figura malvagia a tutto tondo che cerca un simulacro fisico per placare il proprio tormento, ma che, nel frattempo, minaccia la genitorialità altrui, ne comanda tempi e modi.

Un moto di cura che attraversa, anche attraverso un ritmo incalzante della narrazione e del montaggio, una resa estetica epica e grandiosa, sia per quanto riguarda i numeri sia per l’efficacia complessiva.

Sedici anni di sviluppo e realizzazione, 231 pupazzi, 136 set: solo alcuni numeri per indicare l’impegno realizzativo nella messa in scena del film. Tra animazione passo uno (stop-motion), stampa 3D e CGI, “Wildwood” è diventato il film più lungo (due ore e dieci minuti) realizzato con questa tecnica tradizionale. Un impegno che si traduce in meravigliose scene d’insieme, adrenaliniche e capaci di tradurre il dramma che accompagna la vicenda: da sottolineare, in particolare, la resa scenica delle esplosioni e le impressionanti interazioni tra ogni singolo personaggio.