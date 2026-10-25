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Urgnano, cade con il monopattino: 35enne in prognosi riservata
25 ottobre 2026 | 11:26
L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di domenica 25 ottobre in via Provinciale. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Urgnano. Un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con il monopattino avvenuto intorno alle 3 di domenica 25 ottobre in via Provinciale. Il 35enne è attualmente in prognosi riservata.
Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe avuto un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, con un’ambulanza e un’automedica.
Dopo le prime cure, il 35enne è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Restano da chiarire le cause dell’incidente.