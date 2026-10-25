Tav Treviglio, a Desio arriva la terza vittoria stagionale

La TAV Treviglio conquista una vittoria solare in quel di Desio, dopo una gara di grande intensità e con elevato agonismo: 77-82 il finale. I biancoverdi dimostrano di saper lottare per tutti i 40′ e poi si affidano a capitan Reati (23 punti) per chiudere il discorso.

I cinque di partenza di Cardelli sono Mazzucchelli, Buttiglione, Cemmi, Agostini e Muratović. In casa Rimadesio, Quilici opta per Elli, Rota, Mazzoleni, Giarelli e Granchi. Il primo canestro della gara è di Cemmi, ma i padroni di casa, ispirati da Giarelli, replicano con 11 punti di fila: 11-2 (4′). La replica dei biancoverdi passa per le conclusioni da sotto di Muratović e per le triple di Cemmi e Reati: 10-0 di break e TAV di nuovo avanti (11-12). al 7′ l’esordio stagionale di Borra, che realizza dalla media, ma l’ex Leoni tiene testa nel pitturato e la prima sirena suona sul 26-21 per Desio grazie al 2+1 di Rashed.

In avvio di seconda frazione, Desio colpisce per la prima volta dall’arco con Elli per riportarsi ancora a condurre: 33-27. I bluarancio non sfruttano un tecnico a Dore e Treviglio ne approfitta per un altro minibreak firmato da Buttiglione (tripla) e due contropiedi di Muratović e Pollini: 33-34 (16′). Reati colpisce anche in penetrazione (2+1), ma Elli replica dai 6,75. Con i personali di Muratović all’intervallo lungo è 42-43.

Alla ripresa del gioco, la TAV prova a stringere le maglie in difesa e a prendere il controllo dei tabelloni: Buttiglione e Mazzucchelli trovano le iniziative per il 49-53 (25′). Due viaggi in lunetta da 1/2 di Muratović e Cemmi producono solo il +6 (49-55). Ci pensano Buttiglione (da tre) e Pollini (2+1) a scrivere il primo vantaggio in doppia cifra della gara: 52-62. Desio non ci sta, capitalizza un antisportivo e si riporta a un solo possesso di ritardo alla terza sirena: 60-62.

Con i due minuti a disposizione prima del quarto conclusivo, Cardelli istruisce i suoi, che aprono nel migliore dei modi con Pollini, Reati e una schiacciata di Cemmi: 60-69 al 32′. Rota non si arrende e Desio ritorna sotto (67-71). Ma Reati sale in cattedra: tripla e contropiede: 67-76 e timeout per Quilici. Sgarzini colpisce dalla lunga, Borra esce per falli e Desio resta a galla con qualche palla persa di troppo dei trevigliesi. A -1’11” Mazzoleni firma il 73-76, Mazzucchelli fallisce da tre e lo stesso capitano brianzolo sbaglia dalla media. Reati a -29 realizza entrambi i liberi (73-78), mentre Rashed ne manca uno: 74-78 a -23″. Mazzucchelli tiene a distanza la Rimadesio (74-80 a -16″) rendendo vano l’estremo tentativo ancora di Rashed: 77-80 a -8″. Capitan Reati chiude la sua serata (3/5 da due, 4/6 da tre e 5/6 in lunetta) con i liberi del definitivo 77-82.

Con la seconda vittoria in due trasferte, la TAV Treviglio “recupera” il doppio ko casalingo e si porta a quota 6 punti in graduatoria. Il prossimo impegno dei biancoverdi di Cardelli corrisponde con il ritorno al PalaFacchetti BCC Carate e Treviglio Arena: domenica 1 novembre, con inizio gara alle ore 17:00, è in programma la partita con la Moncada Agrigento.

Rimadesio Desio-TAV Treviglio 77-82 (26-21, 16-21; 18-19, 17-20)

Rimadesio: Elli 9, Rota 15, Mazzoleni 9, Giarelli 8, Granchi 3; Leoni 10, Diambo 5, Sgarzini 5, Rashed 13, Tornari; Scalfi ne, Trezzi ne. All. Quilici.