Sarri: “Prestazione e risultato non da buttare, ci aspettavamo qualcosa di più dai cambi”

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L’analisi del tecnico nerazzurro: “Era una partita difficilissima e dopo trenta secondi gli abbiamo fatto un regalo. Abbiamo tante problematiche e facciamo fatica a risolverle tutte”.

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa al termine del match del rocambolesco match tra Atalanta e Frosinone, terminato con il risultato di 4-4. Per la Dea si tratta del primo pareggio in campionato, il secondo in stagione dopo quello contro l’Hapoel Tel-Aviv nei preliminari di Conference. Di seguito ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.

La conferenza di Sarri

LA PARTITA – “I fischi? Il risultato ha deluso anche noi. La partita era piena di difficoltà. Era una partita difficilissima a prescindere, contro una squadra che sta mettendo tutti in difficoltà e in più ci abbiamo messo del nostro con un gol regalato dopo trenta secondi. Poteva essere una mazzata e invece abbiamo reagito: sul 4-3 se avessimo gestito meglio alcune situazioni potevamo chiuderla. Forse ci aspettavamo qualcosa di più dai cambi però visto il momento che attraversiamo la prestazione e il risultato non sono da buttare. Capisco la reazione del pubblico, non posso dimenticare che ci hanno sostenuto per novantacinque minuti. I tifosi vanno ringraziati”.

LA PROVA – “Una partita particolare per il modo di giocare del Frosinone che ti attacca in otto ma ti lascia intravedere spazi. La scelta è sempre stata quella di andare diretti proprio per sfruttare questi spazi e la partita è esplosa con un’azione da una parte e dall’altra. Era chiaro che poteva venire fuori una gara di questo tipo e dopo il regalo che gli abbiamo fatto è diventata ancora più difficile”.

IL MOMENTO – “La squadra non la vedo male, abbiamo tantissime problematiche e facciamo fatica a risolverle tutte. Una squadra che ha giocato questa battaglia tre giorni dopo un’altra partita difficile, va sotto due volte e reagisce non mi sembra una squadra senza carattere…”.

I CAMBI – “Ci aspettavamo qualcosa in più. Pasalic non è entrato neanche male. Gli altri ci potevano dare una mano maggiore.

BELLANOVA – “Penso che fino a domattina sia difficile fare previsioni”.

INFORTUNATI – “Buona visita di controllo per Scalvini che ha fatto qualcosa sul campo. Sulemana sta bene però è fermo da tanto e a livello di test atletici ha raggiunto risultati inferiori rispetto a quelli di luglio. Kessié ha un controllo domani (lunedì 26 ottobre)”.

ERRORE DI EDERSON – “La partita gHo pensato che ci poteva mettere ko, poi ho visto la reazione della squadra e si è riaccesa un po’ di speranza. La squadra ha reagito bene dal punto di vista caratteriale”.

ELMAS – “Un ragazzo che può giocare in tutti i ruoli di centrocampo e attacco. Tatticamente è molto intelligente. Potrà darci tanto in tutta la stagione”.

ROWE – “L’ho tolto perché mi sembrava stanco, poi anche Krstovic ha chiesto il cambio e abbiamo deciso di cambiare anche De Ketelaere e di andare con un centrocampista in più per provare a tenere il risultato. Non è andata così, evidentemente è stata una scelta sbagliata”.

L’analisi di Zappacosta

Davide Zappacosta ha fornito il proprio punto di vista sull’andamento della partita: “Dobbiamo rimanere compatti e cercare di dare qualcosa in più. Il campo dice che quello che stiamo facendo non è sufficiente. Dobbiamo essere responsabili e intelligenti. L’unica soluzione è continuare a lavorare. Capiamo perfettamente la delusione dei tifosi, siamo i primi a voler cambiare le cose. Dobbiamo capire che quello che stiamo facendo non basta. Non si parla d’impegno, ma di tutto. Forse in alcuni momenti viene a mancare un po’ di carattere. Nel primo tempo abbiamo reagito e probabilmente stavamo meglio di loro ma nella ripresa è venuta a mancare un po’ di personalità e abbiamo lasciato a loro il pallino del gioco. Anche il nostro calo fisico è andato a influire sulla nostra fiducia e ha portato la partita dalla loro parte. Il Frosinone in attacco ha giocatori di qualità elevata che hanno messo in difficoltà tante squadre, ma noi dobbiamo essere un po’ più bravi e intelligenti a difendere da squadra”.

Le parole di Alvini

Nella sala stampa della New Balance Arena ha preso parola anche Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone: “La mia corsa sotto il settore ospiti? Un atto di gioia verso chi è venuto qui affrontando un lungo viaggio da Frosinone. Un atto di gioia da condividere con loro. Il Frosinone ha fatto la partita con degli errori, ma venire qua e fare quattro gol a Bergamo e non vincerla ti lascia una rabbia folle. C’è un po’ di delusione perché quella è la nostra crescita. Rimane il fatto che disputare una partita del genere e aver sempre la voglia di determinare è sicuramente importante. Sul quarto gol abbiamo perso palla in mezzo, l’abbiamo gestita male. Non è un errore difensivo, è un errore di gestione della palla. Abbiamo fatto un certo tipo di partita, sul terzo gol potevamo avere un po’ più di attenzione ma ci sta, avevamo di fronte una squadra forte. Abbiamo accettato l’uno contro uno con gente come Rowe, De Ketelaere e Krstovic. La strada è quella giusta per arrivare a portare a casa il nostro obiettivo che è la salvezza. Quello che importa è l’identità. Noi vogliamo determinare la partita. Noi non aspettiamo, noi vogliamo fare la partita, difendiamo e attacchiamo tutti insieme. Noi vogliamo mettere in campo la nostra idea”.