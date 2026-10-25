Proteste dei trasportatori e agricoltori, ampia mobilitazione: “Vergognoso silenzio dei media”

“Il silenzio dei media sullo scoppio delle proteste dei trasportatori e degli agricoltori è stato vergognoso”. Così la professoressa Rosangela, docente di una scuola secondaria di Melfi, nella provincia di Potenza, in Basilicata, rileva la mancata copertura di giornali e tv rispetto alla mobilitazione che nei giorni scorsi ha tenuto banco nel Sud Italia.

“Quello che mi ha colpito di più – spiega la professoressa Rosangela – è che settimana scorsa nell’area di Lavello e di Melfi, come in tantissime altre zone del Sud Italia, tutto era bloccato ma giornali e tv non ne parlavano. I blocchi stradali erano davvero molto diffusi e nei supermercati c’erano scaffali vuoti per la mancanza dei rifornimenti, ma sui media non c’era traccia di ciò che stava accadendo. Eppure la Basilicata è una regione con grande vocazione agricola e se il suo settore primario è in difficoltà si verificano ripercussioni su ampia scala e più in generale su tutto il Paese”.

Esprimendo parecchia preoccupazione, la professoressa Rosangela annota: “Penso che questo silenzio stampa sia stato vergognoso. Il problema dei trasporti e di conseguenza il caro benzina si fanno sentire fortemente per tutti, ma in questa zona ancora di più perché non ci sono alternative all’auto: per recarci al lavoro, per esempio, non possiamo prendere il treno perché manca la ferrovia”.