L'Incidente|
Pedrengo, cade dalla moto e batte la testa: grave un 74enne
L’incidente è avvenuto in via Camozzi nella mattinata di domenica 25 ottobre. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica anche attraverso le immagini delle telecamere
Pedrengo. Un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in moto avvenuto intorno alle 10.50 di domenica 25 ottobre in via Camozzi. L’uomo sarebbe caduto battendo la testa, perdendo molto sangue.
I primi soccorsi sono stati prestati da un’infermiera residente nella zona, intervenuta prima dell’arrivo dei mezzi di emergenza. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e un’automedica. Dopo essere stato stabilizzato, il 74enne è stato trasportato d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo.
La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Per ricostruire l’accaduto la polizia stradale di Treviglio acquisirà le immagini delle telecamere della zona. Al momento non è chiaro se l’uomo abbia perso il controllo della moto autonomamente oppure se sia stato urtato da un altro veicolo, il cui conducente potrebbe essersi allontanato senza fermarsi.