Pedrengo, cade dalla moto e batte la testa: grave un 74enne

Pedrengo. Un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in moto avvenuto intorno alle 10.50 di domenica 25 ottobre in via Camozzi. L’uomo sarebbe caduto battendo la testa, perdendo molto sangue.

I primi soccorsi sono stati prestati da un’infermiera residente nella zona, intervenuta prima dell’arrivo dei mezzi di emergenza. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e un’automedica. Dopo essere stato stabilizzato, il 74enne è stato trasportato d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo.