🔴 LIVE! Atalanta-Frosinone 1-2: tutti gli aggiornamenti in diretta

A disp. Desplanches, Pisseri, Monterisi, Tchato, Fayed, Amey, Terzic, Akpoguma, Fini, Cichella, Hasa, El Azzouzi, Zerbin, Birligea, Bobcek.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Ammoniti: 6′ Bracaglia, 28′ Kvernadze

I gol

1′: Atalanta-Frosinone 0-1, Schmid – Ciociari avanti dopo 26 secondi con Schmid che approfitta della follia di Ederson e non sbaglia al cospetto di Carnesecchi.

14′: Atalanta-Frosinone 1-1, Krstovic – La Dea la pareggia al primo affondo di Rowe che taglia il campo per vie centrali, scarico per De Ketelaere e il belga pesca Krstovic che tutto solo in mezzo all’area non sbaglia.

17′: Atalanta-Frosinone, 1-2, Schmid – Ciociari di nuovo avanti: contrasto sulla destra tra Obric e Raimondo, ad approfittarne è Ghedjemis che attacca l’area e scarica al centro in direzione Schmid, ancora una volta letale sotto porta. La rete viene convalidata dopo un prolungato check VAR per un presunto fallo ai danni di Obric che però non viene ravvisato.