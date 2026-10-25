Lega, Salvini rieletto segretario con 465 voti: Garavaglia si ferma a 146

Milano. Matteo Salvini è stato rieletto per la quarta volta segretario federale della Lega. Resterà in carica per altri quattro anni, fino al 2030. È questo l’esito del voto a scrutinio segreto del congresso straordinario del partito, riunito all’Allianz MiCo di Milano.

Salvini ha ottenuto 465 voti, mentre lo sfidante Massimo Garavaglia, senatore ed ex ministro nel governo Draghi, ha raccolto 146 preferenze. Il voto si è svolto in cabina, con schede bianche sulle quali i delegati hanno scritto a mano il nome del candidato scelto.