L’Atalanta ribalta una partita folle ma si butta via nel finale: col Frosinone finisce 4-4

La Dea, sotto dopo 26 secondi, rimonta due volte il Frosinone di un super Schmid grazie alla doppietta di Krstovic e al rigore di Ederson nel primo tempo. In avvio di ripresa botta e risposta Calò-Elmas, ma nel finale Terzic gela la squadra di Sarri.

Bergamo. Novanta minuti folli, divertenti, a tratti surreali, ma che di fatto hanno dipinto una partita spettacolare, impreziosita da otto gol e grandi giocate seppur intrisa di errori da una parte e dall’altra. Una girandola di emozioni che alla fine non ha premiato nessuno: l’Atalanta, dopo essere andata sotto per ben due volte, di cui la prima dopo nemmeno un minuto di gioco, ha rimontato il Frosinone prima di farsi riprendere nel finale: alla New Balance Arena finisce 4-4 con la Dea che mastica amaro ed è costretta ad accontentarsi del primo pareggio del suo campionato.

“119 anni di passione ed emozioni per tante generazioni”, recita lo striscione della curva Morosini, impreziosita dalle coreografia con le figurine dei calciatori che hanno scritto la storia dell’Atalanta, al momento dell’ingresso in campo delle squadre. Per il primo boccone amaro, però, sono sufficienti 26 secondi di gioco: su scarico di Obric, si registra la follia di Ederson che di fatto manda in porta Schmid, letale al cospetto di Carnesecchi.

Partenza da incubo per la Dea che però rialza la testa alle porte del primo quarto d’ora: Rowe e De Ketelaere costruiscono e il belga confeziona l’assist vincente per Krstovic che, lasciato libero dall’ex Cittadini, trasforma da due passi. Nel primo tempo, però, succede letteralmente di tutto e dopo appena tre minuti sono gli ospiti a mettere nuovamente la freccia: contatto – giudicato regolare al VAR – tra Obric e Raimondo, ma tra i due litiganti ne approfitta Ghedjemis che apparecchia al centro dell’area dove Schmid, ancora lui, fulmina l’incolpevole Carnesecchi.

Dea di nuovo sotto, Dea che deve nuovamente rincorrere. I nerazzurri vanno subito vicini al pareggio – colpo di tacco sottomisura di De Ketelaere sventato da Oyono che salva sulla linea- e poi lo trovano poco dopo aver fatto i conti con l’ennesimo infortunio stagionale: problema fisico per Bellanova, sostituito da Bernasconi. La deviazione con il braccio di Cittadini all’interno dell’area di rigore ha tutti i connotati per la revisione al monitor che certifica il calcio di rigore.

Dagli undici metri Ederson si fa perdonare per l’erroraccio in avvio, spiazza Palmisani e firma il nuovo conto pari. Finita qui? Assolutamente no, perché prima dell’intervallo c’è spazio anche per il sorpasso: Ederson, in acrobazia va ad un passo dalla doppietta, poi ci pensa di nuovo Krstovic che allo scoccare del 45′ prende l’ascensore su cross di Zappacosta e fa calare il sipario sulla prima frazione con il gol del 3-2.

Un primo tempo semplicemente folle lascia spazio ad un inizio di ripresa che si sviluppa sulle stesse frequenze: Calò dipinge con il destro all’incrocio dei pali, su appoggio di Ghedjemis, e fa 3-3 appena tre minuti dopo il break. Nemmeno il tempo di rimettere la palla al centro, però, e l’Atalanta fa nuovamente capolino nell’area del Frosinone al culmine di un’azione corale rifinita da un immenso Krstovic per Elmas che da due passi trova il suo secondo gol in maglia nerazzurra dopo quello in Conference al Pafos.

Il guizzo del macedone sembra essere quello buono per indirizzare una partita che rimane comunque in bilico. A fare la differenza, del resto, sono i cambi: nell’Atalanta entrano Pasalic, Scamacca, Zalewski e Samardzic e a otto dal novantesimo è proprio il serbo a ritardare la chiusura sull’altro subentrato Terzic che la piazza all’angolino e timbra il definitivo 4-4. La squadra di Sarri lascia il campo tra i fischi: la strada è ancora tutta in salita.

Atalanta-Frosinone 4-4

Marcatori: 1′ Schmid, 14′ Krstovic, 17′ Schmid, 33′ rig. Ederson, 45′ Krstovic, 48′ Calò, 50′ Elmas, 82′ Terzic

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova (29′ Bernasconi), Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano (62′ Pasalic), Ederson; Elmas, De Ketelaere (77′ Samardzic), Rowe (62′ Zalewski); Krstovic (77′ Scamacca). All. Sarri

A disp. Sportiello, Sonzogni, Idele, Plaia.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono (89′ Tchato), Calvani, Cittadini (75′ Monterisi), Bracaglia (46′ Terzic); Calò, Masini (65′ Cichella); Ghedjemis, Schmid, Kvernadze (65′ Zerbin); Raimondo. All. Alvini.