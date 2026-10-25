La scuola oltre la campanella: i venerdì “rivoluzionari” della De Amicis

Ci sono scuole che non fanno notizia. Tra queste soprattutto molti Istituti Comprensivi, realtà che ho conosciuto in maniera diretta lo scorso anno, quando sono stata nominata d’ufficio reggente all’I.C. “Santa Lucia” di Bergamo.

Oggi parlerò di uno di questi e per la precisione l’I.C. “De Amicis, ubicato in città e diretto da Maddalena Dasdia con la quale avevo necessità di incontrarmi per alcuna attività che stiamo progettando insieme.

È venerdì pomeriggio, momento in cui la maggior parte delle scuole restituisce il silenzio ai corridoi.

Con stupore, al contrario, il plesso “De Amicis” pulsa di una vita del tutto nuova. A spiegarmi la magia di questo fermento è la Dirigente Scolastica, che mi accoglie mentre intorno prende forma il progetto “I venerdì della De Amicis”.

Incuriosita, chiedo spiegazioni e mi viene illustrato che sulla carta la sfida era complessa: con un organico assegnato di sole 30 ore, il plesso non avrebbe potuto assicurare la copertura pomeridiana del venerdì, giorno in cui le lezioni curricolari terminano alle 13:00.

Eppure, incrociando con lungimiranza i vari investimenti ministeriali – tra cui Agenda Nord, Piano Estate e i diversi fondi PNRR – la scuola è riuscita a trasformare un limite in un’opportunità straordinaria: tutti i venerdì sono ora coperti da laboratori stimolanti, aperti a gruppi di massimo 15 alunni. Una risposta concreta e di supporto alle famiglie del territorio, ma soprattutto un regalo alla crescita dei bambini.

Varcando la soglia, l’impatto visivo è spiazzante.

Non ci sono lezioni frontali, non ci sono file ordinate di banchi.

L’ambiente di apprendimento è completamente destrutturato: si lavora nei corridoi, per terra, divisi in gruppi dinamici. C’è un senso profondo di cura reciproca tra gli alunni, una fluidità che sorprende. Tutto è ordinato, eppure privo di schemi rigidi.

Mi avvicino a un’insegnante delle classi quinte, immersa in un laboratorio vibrante di colori, pennelli e soprattutto una straripante energia. I suoi alunni stanno costruendo una vera e propria galleria d’arte contemporanea. “Lavorare in questo modo è da sempre al centro dei miei progetti” – mi racconta la maestra Claudia Destro – ma questo spazio pomeridiano dona a me e ai bambini un tempo rilassato per creare. Lavorano stranamente in silenzio, concentrati e avvolti dai colori, senza l’ansia del suono della campana».

Dal suo racconto emerge il cuore pulsante di questa didattica: un’esperienza Erasmus vissuta in Portogallo, dove l’insegnante ha potuto approfondire l’educazione olistica, una metodologia che integra mente, corpo, emozioni e spirito. “Dopo averla provata su me stessa in Portogallo, ho sentito il bisogno di portarla in classe” afferma la maestra Claudia.

E gli effetti sono visibili ai miei occhi di spettatrice: un lavorio silenzioso e allo stesso tempo profondo.

Ci sono bambini sdraiati per terra sui loro grandi cartelloni, altri che dipingono a mani nude. Il coinvolgimento emotivo è totale.

Pochi passi più in là, l’atmosfera cambia, ma l’entusiasmo resta identico.

La maestra Rossella mi introduce al laboratorio di coding, destinato alle classi terze. Anche lei si è formata grazie ai fondi ministeriali e oggi guida i più piccoli in un percorso di avvicinamento consapevole alla tecnologia. Dai dispositivi più semplici e intuitivi i bambini stanno acquisendo le competenze che li porteranno, al termine del percorso, a padroneggiare l’uso del personal computer.

Il mio venerdì della “De Amicis” si chiude con una grande ricchezza d’animo, con la sensazione che la scuola possa davvero essere un luogo di benessere, scoperta e futuro, dove il tempo si ferma per lasciare spazio alla meraviglia dell’apprendimento.

Nelle foto alcuni dipinti dei bambini