L’ Atalanta Under 23 frena in casa: Il Campobasso vince in rimonta per 2-1
La formazione guidata da Beati domina la prima mezz’ora e passa in vantaggio con De Nipoti, ma viene ribaltata dai molisani. A Caravaggio presenti in tribuna Antonio e Luca Percassi con Umberto Marino. Mercoledì il recupero con la Vis Pesaro
L’Atalanta Under 23 non riesce a trovare continuità e cade in casa, superata per 2-1 dal Campobasso. Un ko che frena la corsa dei nerazzurri, costretti nel recupero contro la Vis Pesaro a vincere per avvicinarsi ai playoff. Una sfida vissuta sotto gli occhi della proprietà: presenza d’eccezione in tribuna per il Presidente Antonio Percassi, l’Amministratore Delegato Luca Percassi e il Direttore Generale Umberto Marino, a testimonianza della vicinanza costante del club al progetto della seconda squadra.
La partita si accende fin dalle prime battute, giocata a ritmi alti e con diverse occasioni da gol da entrambe le parti. Al 23′ sono i nerazzurri a sbloccare il punteggio: grazie a un’incursione in area dalla sinistra di Diao che serve in area De Nipoti (migliore in campo) bravo da due passi a mettere la palla in rete per l’1-0. La squadra di Beati continua a tenere in mano il pallino del gioco e al 34′ sfiora il raddoppio con una conclusione dal limite di Mencaraglia che finisce di poco a lato a portiere battuto. Scampato il pericolo, il Campobasso trova il gol pari pochi minuti dopo: Bifulco resiste a un contrasto di Manzoni, entra in area e lascia partire un potente destro sul primo palo su cui Anelli non può nulla.
Nella ripresa il copione tattico non cambia, con i nerazzurri a fare la partita e il Campobasso che si chiude bene in difesa per poi far male in contropiede. Dopo una punizione di Mencaraglia terminata di poco alta, al 58′ arriva la prodezza che ribalta il match firmata da Coccia: palla intercettata a metà campo e sinistro dai 25 metri che sorprende Anelli. Sotto di un gol, l’Atalanta si riversa in avanti con generosità. Al 74′ l’episodio che infiamma il finale: contatto in area e pestone subito da De Nipoti. L’arbitro, dopo la revisione tramite FVS, decide di non concedere il penalty, scatenando le proteste di mister Nicola Beati, espulso dal direttore di gara. Nel recupero i nerazzurri hanno l’occasione del pari con Levak, il suo destro è forte ma centrale. Mercoledì si ritorna subito in campo con il recupero dell’ottava giornata contro la Vis Pesaro ultima, occasione fondamentale per rialzarsi e rilanciare le proprie ambizioni in ottica playoff.
Nel post-partita, l’allenatore nerazzurro Nicola Beati ha analizzato la sconfitta: “L’avevamo preparata per comandare il gioco, gestendo anche il palleggio avversario. La prima mezz’ora era stata ben interpretata. Il mio rammarico principale, e lo verificherò parlando con la squadra, è che l’atteggiamento è cambiato dopo essere passati in vantaggio: non dobbiamo farci spostare da queste situazioni, serve più coraggio nell’attaccare la partita invece che subirla. In Serie C gli episodi cambiano i match e non abbiamo avuto la ferocia necessaria per riprenderla”. Sull’episodio del rigore e sulle scelte tattiche legate agli infortuni: “Il rigore? Mi è stato detto dai collaboratori che c’era un pestone, per questo abbiamo chiamato la carta. Mi ha fatto arrabbiare la spiegazione dell’arbitro che ha parlato di “pestone di gioco”, un termine che sento per la prima volta e che mi mancava. La confusione nel finale è colpa mia, non potendo stare in panchina a dare una mano ai ragazzi”.
Atalanta Under 23-Campobasso 1-2
Marcatori: 23’ De Nipoti, 37’ Bifulco, 58’ Coccia
Atalanta Under 23 (4-3-3): Anelli; Bergonzi (46’ Bonanomi), Guerini, Puljic, Navarro (88’ Simonetto); Steffanoni, Mencaraglia (64’ Levak), Manzoni (64’ Misitano); De Nipoti (88’ Baldo), Diao, Ghislandi. A disp Bertini, Zanchi, Simonetto, Ramaj, Misitano, Bonanomi, Baldo, Isoa, Bertolini, Levak, Rinaldi, Pedretti, Zanaboni. All. Beati
Campobasso (4-2-3-1): Spurio; Pierno (54’ Cristallo), Corbo, Celesia, Coccia; Agazzi (83’ Fogliata), De Vito; Bifulco, Stoppa (66’ Pellitteri), Carfora (54’ Prado); Galeandro (83’ Leonardi). A disp Apsits, Muzi, Prado, Blasi, Fogliata, Pellitteri, Cristallo, Maisto, Leonardi, Aragona. All. Mangia
Arbitro: Marotta
Ammoniti: Celesia (31’), Pierno (50’), Levak (93’) per gioco falloso
Espulsi: L’allenatore Nicola Beati (74’) per proteste
Recupero tempo: pt 1’, st 6’
Spettatori: 378, incasso di 1.910 €