L’ Atalanta Under 23 frena in casa: Il Campobasso vince in rimonta per 2-1

Nella ripresa il copione tattico non cambia, con i nerazzurri a fare la partita e il Campobasso che si chiude bene in difesa per poi far male in contropiede. Dopo una punizione di Mencaraglia terminata di poco alta, al 58′ arriva la prodezza che ribalta il match firmata da Coccia: palla intercettata a metà campo e sinistro dai 25 metri che sorprende Anelli. Sotto di un gol, l’Atalanta si riversa in avanti con generosità. Al 74′ l’episodio che infiamma il finale: contatto in area e pestone subito da De Nipoti. L’arbitro, dopo la revisione tramite FVS, decide di non concedere il penalty, scatenando le proteste di mister Nicola Beati, espulso dal direttore di gara. Nel recupero i nerazzurri hanno l’occasione del pari con Levak, il suo destro è forte ma centrale. Mercoledì si ritorna subito in campo con il recupero dell’ottava giornata contro la Vis Pesaro ultima, occasione fondamentale per rialzarsi e rilanciare le proprie ambizioni in ottica playoff.

Nel post-partita, l’allenatore nerazzurro Nicola Beati ha analizzato la sconfitta: “L’avevamo preparata per comandare il gioco, gestendo anche il palleggio avversario. La prima mezz’ora era stata ben interpretata. Il mio rammarico principale, e lo verificherò parlando con la squadra, è che l’atteggiamento è cambiato dopo essere passati in vantaggio: non dobbiamo farci spostare da queste situazioni, serve più coraggio nell’attaccare la partita invece che subirla. In Serie C gli episodi cambiano i match e non abbiamo avuto la ferocia necessaria per riprenderla”. Sull’episodio del rigore e sulle scelte tattiche legate agli infortuni: “Il rigore? Mi è stato detto dai collaboratori che c’era un pestone, per questo abbiamo chiamato la carta. Mi ha fatto arrabbiare la spiegazione dell’arbitro che ha parlato di “pestone di gioco”, un termine che sento per la prima volta e che mi mancava. La confusione nel finale è colpa mia, non potendo stare in panchina a dare una mano ai ragazzi”.