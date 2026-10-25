“Ho visto la musica”, al Sociale Lorenzo Flaherty dà voce ai pensieri di Morricone

Al Teatro Sociale di Bergamo Alta lunedì 7 dicembre, alle 21, e martedì 8 dicembre, alle 17, andrà in scena Ho visto la musica. Vita e opere di Ennio Morricone, uno spettacolo intenso e coinvolgente dedicato al compositore italiano che ha saputo trasformare la musica per il cinema in un linguaggio universale.

Sono aperte le prevendite su vivaticket.com al seguente link:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/ho-visto-la-musica/322551 e alla biglietteria del Teatro Donizetti in piazza Cavour 15 a Bergamo.

L’evento musicale è organizzato da O.R.HO Eventi e promosso dall’Istituto San Paolo di Bergamo, realtà educativa che da sempre coniuga eccellenza formativa, attenzione alla persona e valorizzazione dei giovani talenti, promuovendo occasioni culturali capaci di arricchire il territorio e la comunità.

Ho visto la musica è un viaggio intimo ed emozionante che attraverso musica e testo esplora la vita, le opere, i sentimenti e le passioni del grande Maestro Ennio Morricone. Un percorso intimo che accompagna il pubblico attraverso le tappe fondamentali della sua vita artistica e umana. Costruito sulle parole stesse del Maestro, il racconto assume la forma di una confessione sincera e profonda, nella quale emergono dubbi, passioni, ambizioni e riflessioni sul significato stesso della musica e sul ruolo del compositore. Il pubblico del Teatro Sociale sarà guidato alla scoperta di un uomo oltre il mito: dell’artista che ha rivoluzionato il modo di intendere la colonna sonora cinematografica e del musicista che, con la sua ricerca incessante, ha lasciato un segno indelebile nella storia culturale mondiale. Un percorso interiore che ripercorre tutti i passaggi più importanti della carriera del Maestro Ennio Morricone, con l’onestà intellettuale che lo contraddistingueva.

Elemento centrale dello spettacolo è la musica eseguita dal vivo, che diventa parte integrante della narrazione, evocando emozioni, ricordi e immagini che hanno reso immortali le composizioni di Morricone. A dare voce ai pensieri e alle emozioni del Maestro Ennio Morricone sarà Lorenzo Flaherty, apprezzato attore di teatro, cinema e televisione, che accompagnerà gli spettatori in un racconto capace di intrecciare memoria, arte e sentimento.

Al pianoforte si alterneranno tre interpreti d’eccezione: Andrea Morricone, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra cresciuto sotto la guida artistica del padre Ennio; Fabio D’Onofrio, compositore, polistrumentista e autore per il cinema; e Matteo Carlo Marossi, giovane talento del pianoforte e della composizione, attualmente in formazione presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

La partecipazione di Marossi rappresenta un segnale importante di attenzione verso le nuove generazioni di musicisti: a soli 17 anni, il giovane pianista, nato a Varese e oggi residente a Bergamo, affianca professionisti di riconosciuto prestigio internazionale, testimoniando come studio, talento e impegno possano tradursi in esperienze artistiche di alto livello già in età giovanissima.

Nella magia del Teatro Sociale, Ho visto la musica si annuncia come un appuntamento di grande intensità, un’occasione rara per immergersi nell’universo creativo di Ennio Morricone e lasciarsi guidare dalla forza evocativa delle sue musiche senza tempo come Giù la testa, C’era una volta il west, Nuovo cinema paradiso, Tema di Deborah, Malena, solo per citarne alcune.

I biglietti per Ho visto la musica. Vita e opere di Ennio Morricone al Teatro Sociale di Bergamo il 7 e l’8 dicembre sono disponibili online su vivaticket.com e alla biglietteria del Teatro Donizetti in piazza Cavour 15 a Bergamo: da 30,00 a 65,00 euro per platea; da 25,00 a 55,00 euro per 1° ordine di palchi; da 20,00 a 45,00 euro per 2° ordine di palchi; da 15,00 a 30,00 euro per 3° ordine di palchi.

GLI INTERPRETI

Lorenzo Flaherty (voce narrante), volto noto del cinema e della televisione italiana, ma soprattutto interprete dallo stile elegante, sobrio, profondo. Attore di formazione teatrale, ha calcato palcoscenici importanti e lavorato con maestri come Giorgio Albertazzi e Gigi Proietti, da cui ha ereditato l’amore per la parola scenica, il rispetto per il pubblico e la profondità dell’interpretazione. Il teatro è la radice che ancora oggi alimenta il suo lavoro attoriale, anche quando si muove tra set e progetti audiovisivi. Il suo volto è legato ad una serie di culto RIS – Delitti imperfetti (Mediaset), dove ha dato vita al Capitano Riccardo Venturi, personaggio amato dal pubblico e positivamente riconosciuto dalla critica per la sua interpretazione in Mr Ignis (fiction di Rai 1). Lorenzo Flaherty continua a raccontare personaggi come nel suo ultimo tour teatrale che lo vede protagonista de Il Visitatore, dando volto a Sigmund Freud e sempre come protagonista con le memorie di Giacomo Casanova.

Maestro Andrea Morricone (al pianoforte), compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, ha iniziato gli studi di musica fin da giovane, sotto la guida del padre, Ennio Morricone. Diplomato in composizione presso il prestigioso Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, poi in direzione d’orchestra sotto la guida di Bruno Aprea. Il suo debutto significativo nel cinema arriva con la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, film per cui ha collaborato con il padre e autore del famoso Love Theme. Per quella colonna sonora, padre e figlio vinsero insieme un BAFTA Award per la miglior musica originale. Ha composto le musiche anche per film internazionali: fra questi i titoli statunitensi Capturing the Friedmans e Liberty Heights. In Italia ha realizzato colonne sonore per altri film come L’inchiesta e L’industriale. Oltre alla composizione, Andrea si afferma come direttore d’orchestra: ha diretto ensemble prestigiosi come l’orchestra dell’Opera di Budapest e l’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come, Andrea Bocelli, Sting, Josh Groban e Yo-Yo Ma.

Maestro Fabio D’Onofrio (al pianoforte), compositore, polistrumentista e autore per cinema. Ha composto musiche per Cortometraggi tra cui Le variabili dipendenti (Miglior Cortometraggio ai David di Donatello 2023, finalista ai Nastri d’Argento, BerlinaLe 72, London Film Festival e Raindance film festival) oltre a Vecchio, A fior di pelle e molti altri. Film tra cui Bangland (Festival di Venezia 72) Verità Artificiale (in streaming su Amazon Prime Video) Wrestlove (Premio “Best Talent” per la colonna sonora all’Adriatic Film Festival). Ha suonato in Trasmissioni televisive (Rai1 e Rai5) collaborando con ospiti della scena Pop internazionale e in festival e teatri italiani tra cui: Umbria Jazz, Pescara Jazz, Piacenza Jazz Club. Diplomato presso il Conservatorio Luisa D’Annunzio, ha studiato “Drammaturgia e Sceneggiatura” presso l’Accademia Silvio D’Amico e “Musica per film” presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Matteo Carlo Marossi (al pianoforte), giovane pianista e compositore – nato a Varese nel 2009 e oggi residente a Bergamo – caratterizzato da un approccio analitico e una profonda sensibilità interpretativa. Inizia con il Maestro Annibale Rebaudengo, attualmente in formazione presso il prestigioso Conservatorio “G. Verdi” di Milano, coniuga lo studio del repertorio classico e romantico con una ricerca attiva nel linguaggio compositivo contemporaneo. La sua cifra stilistica si distingue per il controllo tecnico e la capacità di tessere narrazioni sonore complesse. Percorso accademico in Pianoforte con il Maestro Alessandro de Curtis. Ingresso attraverso gli esami come Giovane Talento con la guida del Maestro Alessandro Commellato. Masterclass e Perfezionamento presso Villa Bossi con il Maestro Aleksej Ljubimov, pianista e clavicembalista russo e la Maestro Olga Pashchenko, Premio al Concorso Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. 2025 con il Maestro Merlini. 2025 – Ingresso nella categoria “Giovani Talenti” per il triennio accademico, all’età 15 anni, presso il Conservatorio Verdi di Milano.

L’Istituto San Paolo di Bergamo da sempre si distingue come un punto di riferimento educativo capace di coniugare formazione accademica, attenzione alla crescita personale e valorizzazione del potenziale individuale. Con uno sguardo attento al futuro e al benessere degli studenti, l’istituto pone un forte accento sul sostegno ai giovani talenti, offrendo contesti stimolanti in cui ciascun ragazzo può scoprire, coltivare ed esprimere le proprie attitudini. Fiore all’occhiello dell’offerta e della vita scolastica è l’impegno nell’organizzazione di eventi, rassegne e spettacoli dedicati ai giovani. Attraverso laboratori creativi, serate a tema, rappresentazioni teatrali e performance artistiche e musicali, l’istituto offre una vera e propria vetrina per gli studenti meritevoli. Queste iniziative non rappresentano soltanto un momento di espressione artistica e di intrattenimento, ma costituiscono un prezioso percorso formativo per sviluppare competenze trasversali come il lavoro di squadra, la gestione della scena, l’organizzazione di eventi e la fiducia nelle proprie capacità.