Fratelli d’Italia insiste sulla mobilità: “Basta ideologia anti-auto: più mezzi pubblici e veri parcheggi d’interscambio”
Nuovo ordine del giorno firmato da Ida Tentorio, Arrigo Tremaglia e Cristina Laganà, che propongono una rinnovata strategia sulla mobilità articolata in sette punti: dal potenziamento del servizio pubblico al progetto, previsto dal PUMS, di un grande parcheggio di interscambio in viale Giulio Cesare
Sette proposte per un nuovo piano strategico sulla mobilità: Fratelli d’Italia presenta un nuovo ordine del giorno sul tema, a firma Ida Tentorio, Arrigo Tremaglia e Cristina Laganà, chiedendo alla giunta la realizzazione, o il rilancio, di alcuni interventi giudicati necessari per migliorare la condizione della viabilità tra i confini cittadini.
Sul banco degli imputati, ancora una volta, ci finisce il sistema e-BRT che secondo i consiglieri di minoranza oltre ad avere “pesanti sulla mobilità cittadina, peggiorando i tempi di percorrenza” sarebbe colpevole anche di aver compromesso “la fiducia nella capacità dell’Amministrazione di governare fenomeni complessi”.
Puntando il dito contro una gestione dei lavori “apparsa confusa e contraddittoria” e augurandosi che il completamento dei lavori in carico a RFI possa contribuire a migliorare la situazione (“Ma è difficile pensare che la riapertura di un ponte possa, da sola, ridurre il traffico immediatamente a valle”), nell’ordine del giorno vengono contestate anche le scelte del parcheggio di interscambio della Fiera (“Dopo mesi di attività registra appena due o tre auto al giorno”), le navette per Città Alta (“nonostante la promozione dell’Assessore Berlanda e 200-220 corse gratuite con autobus da oltre 50 posti, hanno trasportato appena 1.052 passeggeri in tre mesi”) e i risultati di Atb (“nel 2025 ha registrato un utile di 1,5 milioni di euro, ma i chilometri percorsi sono scesi dal 2019 al 2025 e molti cittadini lamentano la scarsità di bus dopo le 20”).
Da qui, superata la contestazione, parte la proposta di Fratelli d’Italia, suddivisa in sette punti interconnessi tra loro, a disegnare quella che vorrebbero diventasse la nuova strategia per la mobilità cittadina.
Al primo punto c’è il superamento delle ideologie anti-auto: “La conformazione del territorio bergamasco, con centri abitati estesi, edifici generalmente bassi e aree collinari e montane, rende impossibile soddisfare ogni esigenza con il trasporto pubblico o la bicicletta. Occorre consentire ai quasi 60.000 city users del 2023 di raggiungere Bergamo anche in auto, per poi lasciarla in parcheggi di interscambio adeguati”.
Parcheggi di interscambio che, secondo i tre consiglieri, dovrebbero trovarsi “vicini alle principali strade, costare al massimo 5-6 euro al giorno con navetta inclusa, offrire almeno 1.000 posti, garantire collegamenti frequenti — ogni 10 minuti al massimo — anche la sera, oltre a sicurezza e pulizia. Il piano dell’Assessore Berlanda, con 16 parcheggi piccoli e talvolta distanti fino a 600 metri dalle fermate, non risponde a queste esigenze. I sette parcheggi previsti per la TEB2 totalizzano appena 5.133 posti, mentre quello di via De Gasperi ne offre 15. Servono invece tre o quattro grandi parcheggi distribuiti attorno alla città”.
Tra quelli fondamentali, ricordano, ci sarebbe quello di viale Giulio Cesare, “previsto esplicitamente dal PUMS dell’Amministrazione Gori con Assessore Zenoni. Lo stesso Berlanda lo aveva confermato come scelta strategica. Spetta alla Giunta individuare la collocazione più adatta e avviare immediatamente la progettazione”.
Allo stesso tempo, continuano, andrebbe migliorato l’accesso a Città Alta da via Baioni: “Si valuti il prolungamento degli ascensori del Parking Fara o la realizzazione di nuovi impianti nella zona dello Spalto della Montagnetta. In una prima fase, potrebbe bastare una navetta dal parcheggio di viale Giulio Cesare, utile anche per raggiungere la T2. A medio termine, bisogna realizzare un parcheggio dedicato, interrato ai piedi delle Mura, raggiungibile da via Baioni”.
Capitolo potenziamento del trasporto pubblico: la proposta, sfruttando l’avanzo di bilancio di 1,5 milioni di euro di Atb, è quella da un lato di impegnare quella somma “per aumentare la frequenza delle corse e offrire navette più frequenti, rendendo il servizio una vera alternativa all’auto” e dall’altro di rendere “gli autobus più accessibili, comodi e sicuri, così da rispondere meglio alle esigenze delle persone anziane”.
Infine una considerazione che riporta la discussione sulla stessa linea del punto numero uno: “Convincere, non vietare – concludono – Il trasporto pubblico deve integrare efficacemente l’auto privata, offrendo soluzioni più economiche, comode e sicure. Solo così si potranno cambiare gradualmente le abitudini dei cittadini e ridurre il traffico senza imporre restrizioni prive di alternative valide”.