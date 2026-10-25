Fratelli d’Italia insiste sulla mobilità: “Basta ideologia anti-auto: più mezzi pubblici e veri parcheggi d’interscambio”

Puntando il dito contro una gestione dei lavori “apparsa confusa e contraddittoria” e augurandosi che il completamento dei lavori in carico a RFI possa contribuire a migliorare la situazione (“Ma è difficile pensare che la riapertura di un ponte possa, da sola, ridurre il traffico immediatamente a valle”), nell’ordine del giorno vengono contestate anche le scelte del parcheggio di interscambio della Fiera (“Dopo mesi di attività registra appena due o tre auto al giorno”), le navette per Città Alta (“nonostante la promozione dell’Assessore Berlanda e 200-220 corse gratuite con autobus da oltre 50 posti, hanno trasportato appena 1.052 passeggeri in tre mesi”) e i risultati di Atb (“nel 2025 ha registrato un utile di 1,5 milioni di euro, ma i chilometri percorsi sono scesi dal 2019 al 2025 e molti cittadini lamentano la scarsità di bus dopo le 20”).