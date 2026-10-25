Dalmine, evacuata la discoteca Bobadilla: in 500 fuori dal locale, un 20enne in ospedale

L’allarme è scattato intorno alle 2 nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Intervenuti i Vigili del fuoco e i sanitari: i controlli sulla qualità dell’aria non hanno rilevato sostanze tossiche

Dalmine. Circa 500 persone evacuate dalla discoteca e un ventenne accompagnato in ospedale per accertamenti. È il bilancio dell’intervento effettuato nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre al Bobadilla Feeling Club di Dalmine, in via Pascolo. L’allarme è scattato intorno alle 2 per una possibile intossicazione da gas o fumi. Tra le ipotesi, la diffusione di una sostanza urticante, come spray al peperoncino.

Quando la squadra dei vigili del fuoco del Comando di Bergamo è arrivata sul posto, tutti i clienti presenti nel locale erano già stati fatti uscire e si trovavano all’esterno.

I sanitari hanno prestato le prime cure a un ragazzo di 20 anni, che lamentava uno stato di stordimento. Il giovane è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale di Verdellino, dove è arrivato in codice verde. Sul posto è intervenuta anche un’automedica.

I pompieri hanno verificato che l’edificio fosse vuoto e hanno effettuato i rilievi strumentali per controllare la qualità dell’aria. Le verifiche non hanno evidenziato anomalie né la presenza di sostanze tossiche residue.