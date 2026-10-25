Le previsioni|
Ci attende un periodo soleggiato: tornano ad alzarsi anche le massime
Condizioni che favoriscono il ristagno dell’aria nei bassi strati, con conseguente accumulo di inquinanti dannosi per la salute, particolarmente elevati all’interno dei grandi centri urbanizzati
L’anticiclone delle Azzorre confinato in sede atlantica, antagonista ad un vivace ciclone d’Islanda, consente al flusso oceanico di incidere sulle vicende atmosferiche italiane. Ne consegue un calo termico, qualche pioggia alternata ad ampie schiarite, le prime deboli nevicate stagionali sulle Alpi e temperature in linea con i valori medi trentennali 1991-2020.
Tuttavia, in prospettiva di medio/lunga scadenza previsionistica (oltre i 2/3 giorni), si intravedono condizioni anticicloniche robuste, che potrebbero favorire forte stabilità atmosferica, un aumento delle temperature massime, nonché il ristagno dell’aria nei bassi strati, con conseguente accumulo di inquinanti dannosi per la salute, particolarmente elevati all’interno dei grandi centri urbanizzati.
Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.
Domenica 25 ottobre 2026
Tempo Previsto: Lungo il settore alpino prossimo al confine molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata con deboli precipitazioni, nevose inizialmente oltre 1700/1900 m, ma con quota neve in progressivo rialzo; miglioramento in serata.
Sul resto della regione passaggio di velature alternate ad ampie schiarite; assenza di precipitazioni.
Temperature: Minime in lieve rialzo e intorno a +7/9 °C (qualche grado in più in città);
Massime in calo e intorno a +16/+18 °C;
Zero termico in libera atmosfera nelle ore centrali in rialzo a 2600/2800 m.
Venti: In pianura deboli di direzione variabile, in alta montagna moderati occidentali.
Lunedì 26 ottobre 2026
Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata su tutta la regione, fatto salvo il temporaneo passaggio di banchi nuvolosi medio-alti, senza fenomeni associati.
In pianura foschie nottetempo e al mattino, con la possibilità per locali nebbie lungo la bassa pianura intorno all’alba e fin verso metà mattinata.
Temperature: Minime in calo e intorno a +4/7 °C (qualche grado in più in città);
Massime stabili o in lieve rialzo e intorno a +17/+19 °C;
Zero termico in libera atmosfera nelle ore centrali in ulteriore rialzo a 3300/3500 m.
Venti: In pianura deboli orientali, in alta montagna moderati o forti settentrionali.