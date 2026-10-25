Ci attende un periodo soleggiato: tornano ad alzarsi anche le massime

Domenica 25 ottobre 2026 Tempo Previsto : Lungo il settore alpino prossimo al confine molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata con deboli precipitazioni, nevose inizialmente oltre 1700/1900 m, ma con quota neve in progressivo rialzo; miglioramento in serata. Sul resto della regione passaggio di velature alternate ad ampie schiarite; assenza di precipitazioni. Temperature: Minime in lieve rialzo e intorno a +7/9 °C (qualche grado in più in città); Massime in calo e intorno a +16/+18 °C; Zero termico in libera atmosfera nelle ore centrali in rialzo a 2600/2800 m. Venti: In pianura deboli di direzione variabile, in alta montagna moderati occidentali.

Lunedì 26 ottobre 2026

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata su tutta la regione, fatto salvo il temporaneo passaggio di banchi nuvolosi medio-alti, senza fenomeni associati.

In pianura foschie nottetempo e al mattino, con la possibilità per locali nebbie lungo la bassa pianura intorno all’alba e fin verso metà mattinata.

Temperature: Minime in calo e intorno a +4/7 °C (qualche grado in più in città);

Massime stabili o in lieve rialzo e intorno a +17/+19 °C;

Zero termico in libera atmosfera nelle ore centrali in ulteriore rialzo a 3300/3500 m.

Venti: In pianura deboli orientali, in alta montagna moderati o forti settentrionali.