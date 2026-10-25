Bergamo, stop alla Funicolare di Città per la manutenzione del verde: servizio sospeso il 27 e 28 ottobre

Martedì 27 ottobre stop a entrambe le linee dalle 7 alle 14, mercoledì 28 sospensione alternata dalle 8 alle 17. Modifiche anche agli orari di bus e funicolari di Città e San Vigilio per il ritorno all’ora solare

Bergamo. Due giorni di lavori e limitazioni per la Funicolare di Città, che martedì 27 e mercoledì 28 ottobre subirà sospensioni del servizio per consentire il taglio delle siepi lungo i muri perimetrali. In programma anche alcune modifiche agli orari di autobus e funicolari in occasione del passaggio all’ora solare.

La prima interruzione è prevista martedì 27 ottobre, dalle 7 alle 14, quando saranno ferme entrambe le linee della funicolare. Mercoledì 28 ottobre, invece, dalle 8 alle 17 sarà sospesa alternativamente una sola delle due linee. In entrambi i casi, gli orari potranno subire variazioni in base alla durata degli interventi e, in caso di maltempo, i lavori potranno essere riprogrammati.

Per limitare i disagi ai passeggeri, durante le sospensioni il collegamento tra Città Bassa e Città Alta, fino a Colle Aperto, sarà garantito dalla linea 1, secondo gli orari ordinari. Sono previste anche corse aggiuntive tra Città Alta e la stazione ferroviaria.

Le novità riguardano anche il servizio ordinario. Con il ritorno all’ora solare, il sabato saranno ridotte le corse della linea 1 dopo le 20.30, mentre la linea 3 terminerà il servizio serale alle 19 il giovedì, il venerdì e il sabato.

Cambiano anche gli orari delle funicolari. Quella di Città terminerà il servizio alle 00.15 il giovedì e il venerdì e alle 00.54 il sabato. La Funicolare di San Vigilio chiuderà invece alle 20 il giovedì e il venerdì e alle 23.20 il sabato.