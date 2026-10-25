Atalanta, l’operazione riscatto passa dal campionato: a Bergamo arriva la rivelazione Frosinone

Bergamo. La sconfitta maturata nel finale in quel di Amsterdam contro l’Ajax ha condannato l’Atalanta al primo ko stagionale in ambito europeo, ma soprattutto ha acuito una crisi di risultati che si fa inevitabilmente preoccupante.

Ad eccezione dei tris interni rifilati a Venezia e Pafos, la Dea ha inanellato cinque sconfitte nelle ultime sette partite giocate tra tutte le competizioni. Un bottino davvero misero. Eufemismo.

Roma, Cagliari, Juventus, Milan e, appunto, Ajax. Una sequela di passi falsi che impongono un repentino quanto urgente cambio di passo, possibilmente dalla sfida interna di quest’oggi (domenica 25 ottobre) contro il Frosinone, ovvero una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato.

In altre parole, un avversario da prendere con le pinze e con estrema cautela, anche e soprattutto alla luce di una situazione di classifica che vede i ciociari orbitare a quota 13 punti in classifica. Quattro lunghezze in più della formazione nerazzurra.

Per provare ad invertire la rotta, la Dea proverà a puntare sul fattore New Balance Arena, palcoscenico sul quale sono maturate le tre vittorie ottenute in campionato – contro Sassuolo, Bologna e Venezia – e quella all’esordio nella league phase di Conference col Pafos.

Le ultime sugli infortunati

Tra le costanti di questa prima parte di stagione c’è quella di un’infermeria ancora una volta piuttosto affollata.

Rispetto all’ultima gara con l’Ajax, infatti, Maurizio Sarri non recupera nessuno e anche contro il Frosinone potrà contare su un numero contingentato di opzioni.

Programma di terapie per Pompei, Kolašinac, Kossounou e Kessie, mentre Sulemana, Hien e Scalvini hanno invece svolto un lavoro personalizzato, distribuito tra campo e palestra.

Nell’elenco degli indisponibili c’è ovviamente anche Giacomo Raspadori – infortunatosi contro il Pafos – che nelle ultime ore ha potuto godere di un permesso in virtù della nascita della sua secondogenito.

Dopo Camilla, infatti, la famiglia dell’attaccante nerazzurro si è ulteriormente allargata con l’arrivo di Cecilia.

Le scelte

Scelte quasi obbligate e rotazioni ridotte al minimo. Ecco perché contro il Frosinone si vedrà una fetta importante dell’undici titolare che ha dato il la al match di Conference contro l’Ajax.

In difesa, infatti, straordinari sia per Kristensen e Obrico al centro del reparto, che per Bellanova e Zappacosta rispettivamente sui binari di destra e di sinistra.

Nel 4-2-3-1 di Sarri, sarà ancora Gaetano a spalleggiare capitan Ederson, mentre le novita potrebbero arrivare dalla trequarti in avanti.

Il ruolo di riferimento avanzato, infatti, dovrebbe toccare a Krstovic, capocannoniere stagionale, supportato dal tridente formato da Elmas – in vantaggio su Zalewski e verso la conferma dal primo minuto – Samardzic, che può spuntarla su De Ketelaere e Rowe.

Atalanta-Frosinone, le probabili formazioni

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, Samardzic, Rowe; Krstovic. All. Sarri

A disp. Sportiello, Sonzogni, Idele, Isoa, Bernasconi, Pasalic, Levak, Bonanomi, Zalewski, De Ketelaere, Scamacca.

Ballottaggi: Gaetano 70%-Pasalic 30%, Samardzic 55%-De Ketelaere 45%, Rowe 60%-Zalewski 40%, Elmas 60%-Zalewski 40%

Indisponibili: Hien, Kolasinac Kessié, Kamaldeen, Raspadori, Scalvini, Pompei (rientro a novembre) | Squalificati: nessuno | Diffidati: nessuno

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini.

A disp. Desplanches, Pisseri, Monterisi, Tchato, Fayed, Amey, Terzic, Akpoguma, Fini, Cichella, Hasa, El Azzouzi, Zerbin, Birligea, Bobcek.

Ballottaggi: Cittadini 55%-Monterisi 45%

Indisponibili: Grillitsch | Squalificati: nessuno | Diffidati: nessuno

Come stanno gli avversari

Il Frosinone, come detto, è una delle grandi sorprese di questa prima parte di stagione.

I ciociari, neopromossi in massima serie, hanno già messo in cascina 13 punti nelle prime sette giornate, vincendo quattro partite e perdendo solamente contro Juventus e Napoli.

La squadra guidata da Massimiliano Alvini vive un momento di salute e di grandissimo entusiasmo che stanno spingendo la formazione gialloblu nelle parti nobili della classifica.

Oltre alla bontà del collettivo, il Frosinone sta mettendo in bella mostra tutti i gioielli più preziosi della sua argenteria: il portiere Lorenzo Palmisani, classe 2004, sta brillando a suon di parate da autentico numero uno e le sue prestazioni hanno già attivato i radar di mercato di diverse squadre, non solo italiane.

Se da un lato c’è chi i gol li evita, dalla parte opposta del campo c’è invece chi ne sta mettendo a referto con una continuità impressionante: il Frosinone, del resto, si presenterà alla New Balance Arena con l’attuale capocannoniere, ovvero Antonio Raimondo, autore sin qui di 7 gol in altrettante presenze ufficiali.

Riflettori puntati anche sul talento cristallino del georgiano Giorgi Kvernadze, un altro tassello che nell’idea di calcio di Alvini ha trovato un habitat naturale. Una minaccia in più, dunque, per l’Atalanta.

L’arbitro

Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli l’arbitro di Atalanta-Frosinone. I suoi assistenti saranno Giovanni Baccini di Conegliano e Luigi Rossi di Rovigo, il IV ufficiale sarà Luca Pairetto di Nichelino, Al VAR ci sarà Federico Dionisi de L’Aquila, con Matteo Gariglio di Pinerolo in qualità di AVAR.

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