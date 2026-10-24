Fotonotizia
Vette imbiancate sulle Orobie: è arrivata la prima spruzzata di neve
24 ottobre 2026 | 13:53
Prima spruzzata di neve sulle Orobie bergamasche, imbiancate a fasi alterne già da metà settimana: precipitazioni qua e là sopra i duemila metri, da Valbondione a Colere, tra Torena, Strinato e Pizzo Recastello.
Con la fase più instabile ormai alle spalle, però, la situazione è destinata a cambiare rapidamente: sole e tempo sereno riporteranno le massime fino ai 17-18 gradi, con il meteo che promette di rimanere asciutta oer circa una decina di giorni.