Variante Lecco-Bergamo, avanti con la progettazione: entro marzo il progetto di fattibilità

A Milano confronto tra istituzioni e Simico, via libera alle indagini geognostiche. Regione: “Il quadro economico è coerente con le risorse disponibili”

Si è svolta venerdì 23 ottobre una riunione operativa di confronto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la società Simico, Regione Lombardia, Anas e la Provincia di Lecco dedicata al percorso di sviluppo della variante Lecco-Bergamo. “Dall’incontro – comunica la Regione – sono emersi elementi positivi per il proseguimento dell’iter progettuale e amministrativo dell’opera, con la conferma dell’importanza di procedere in modo coordinato tra tutti i soggetti coinvolti, al fine di rispettare le prossime tappe previste”.

Nelle prossime fasi saranno effettuate le necessarie indagini geognostiche, fondamentali per approfondire le caratteristiche del terreno e acquisire gli elementi tecnici indispensabili al completamento della progettazione. L’obiettivo è arrivare entro il mese di marzo alla consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte), un passaggio essenziale per avviare il successivo percorso autorizzativo, con la trasmissione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per le valutazioni di competenza e il prosieguo dell’iter finalizzato alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla convocazione della conferenza dei servizi con gli enti locali.