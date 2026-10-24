Tributo a Lucio Dalla, Trovesi, zucche, taragna, birra e mercatini: il week-end in provincia

Da annotare, inoltre, teatro a Brusaporto, la fiera caprina della razza orobica e meticcia a Fuipiano Valle Imagna, la nuova tappa di “Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli”, “Lanorium Beer Fest” a Onore, “Castanea” a Pradalunga, la festa d’autunno a Sant’Omobono Terme, il concerto di Gianluigi Trovesi e Marco Remondini a Sarnico, Davide Locatelli, Andrea Fratellini e Drupi al Serassi di Villa d’Almè per “Arte, sport, solidarietà”, Riki Cellini al Druso di Ranica, il Mercatino dell’antiquariato e dell’ingegno italiano a San Pellegrino Terme, il mercatino del vintage e della creatività a Sarnico, il tributo a Lucio Dalla al cineteatro Gavazzeni di Seriate e altro ancora.