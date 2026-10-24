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Tributo a Lucio Dalla, Trovesi, zucche, taragna, birra e mercatini: il week-end in provincia
Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 24 e domenica 25 ottobre
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la sagra della polenta a Guzzanica di Dalmine, il Festival della Valtellina a Osio Sopra, la sagra della polenta taragna a Spirano, “OktoberPork Parre” e “Il prato delle zucche” a Tavernola Bergamasca.
Da annotare, inoltre, teatro a Brusaporto, la fiera caprina della razza orobica e meticcia a Fuipiano Valle Imagna, la nuova tappa di “Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli”, “Lanorium Beer Fest” a Onore, “Castanea” a Pradalunga, la festa d’autunno a Sant’Omobono Terme, il concerto di Gianluigi Trovesi e Marco Remondini a Sarnico, Davide Locatelli, Andrea Fratellini e Drupi al Serassi di Villa d’Almè per “Arte, sport, solidarietà”, Riki Cellini al Druso di Ranica, il Mercatino dell’antiquariato e dell’ingegno italiano a San Pellegrino Terme, il mercatino del vintage e della creatività a Sarnico, il tributo a Lucio Dalla al cineteatro Gavazzeni di Seriate e altro ancora.
Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 24 e domenica 25 ottobre.
ALMENNO SAN SALVATORE
ALZANO LOMBARDO
AZZANO SAN PAOLO
BERZO SAN FERMO
BONATE SOPRA
BOTTANUCO
BRUSAPORTO
CALUSCO D’ADDA
DALMINE
FUIPIANO VALLE IMAGNA
GRASSOBBIO
LOVERE
LURANO
MAPELLO
MARTINENGO
MONASTEROLO DEL CASTELLO
MOZZO
NEMBRO
ONORE
OSIO SOPRA
OSIO SOTTO
PARRE
PIARIO
PONTERANICA
PRADALUNGA
RANICA
RANZANICO
SAN PELLEGRINO TERME
SANT’OMOBONO TERME
SARNICO
SCANZOROSCIATE
SERIATE
SPIRANO
STEZZANO
TALEGGIO
TAVERNOLA BERGAMASCA
TORRE BOLDONE
TORRE PALLAVICINA
TRESCORE BALNEARIO
TREVIGLIO
VAL BREMBILLA
VILLA D’ALME’