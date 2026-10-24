Logo

Temi del giorno:

Economia
Cronaca
Politica
Cultura
Atalanta
Cosa fare nel week-end
eventi week-end Bergamo
il week-end in provincia

Appuntamenti

|
Bergamo weekend
/
Cultura e Spettacolo
/

Tributo a Lucio Dalla, Trovesi, zucche, taragna, birra e mercatini: il week-end in provincia

24 ottobre 2026 | 06:47
Share0
di Paolo Ghisleni

Paolo Ghisleni

Tributo a Lucio Dalla, Trovesi, zucche, taragna, birra e mercatini: il week-end in provincia

Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 24 e domenica 25 ottobre

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la sagra della polenta a Guzzanica di Dalmine,  il Festival della Valtellina a Osio Sopra, la sagra della polenta taragna a Spirano, “OktoberPork Parre” e “Il prato delle zucche” a Tavernola Bergamasca.

Da annotare, inoltre, teatro a Brusaporto, la fiera caprina della razza orobica e meticcia a Fuipiano Valle Imagna, la nuova tappa di “Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli”, “Lanorium Beer Fest” a Onore, “Castanea” a Pradalunga, la festa d’autunno a Sant’Omobono Terme, il concerto di Gianluigi Trovesi e Marco Remondini a Sarnico, Davide Locatelli, Andrea Fratellini e Drupi al Serassi di Villa d’Almè per “Arte, sport, solidarietà”, Riki Cellini al Druso di Ranica, il Mercatino dell’antiquariato e dell’ingegno italiano a San Pellegrino Terme, il mercatino del vintage e della creatività a Sarnico, il tributo a Lucio Dalla al cineteatro Gavazzeni di Seriate e altro ancora.

Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 24 e domenica 25 ottobre.

ALMENNO SAN SALVATORE

Ad Almenno San Salvatore il concerto “In lucem sanctam”

ALZANO LOMBARDO

Pandemonium Teatro: gli spettacoli del week-end

AZZANO SAN PAOLO

Castagnata ad Azzano San Paolo

BERZO SAN FERMO

A Berzo San Fermo torna “Agrimercato”

BONATE SOPRA

“Un tè con Jane Austen” a Bonate Sopra

BOTTANUCO

“Amìs a Teater” a Bottanuco: il programma dell’edizione 2026

BRUSAPORTO

“Teatro a Brusaporto”, gli spettacoli di ottobre

CALUSCO D’ADDA

“Ali bergamasche”, a Calusco mostra di gioielli del cielo come il CVV6 Canguro

DALMINE

Sagra della polenta a Guzzanica di Dalmine

A Dalmine in scena “Di persone è un altro”

Castagnata a San Giuseppe di Dalmine

FUIPIANO VALLE IMAGNA

A Fuipiano fiera caprina della razza orobica e meticcia

GRASSOBBIO

Castagnata a Grassobbio

LOVERE

Laboratori artistici “Bambini in Tadini”: le date

“Armonie in Basilica”, a Lovere musica, tradizione e comunità

LURANO

Tornano le “Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli”

MAPELLO

Matteo Copia incontra i lettori e firma le copie del suo libro “Bullo” a Mapello

MARTINENGO

A Martinengo il concerto viaggio nei secoli attraverso l’organo

MONASTEROLO DEL CASTELLO

“Sagra delle caldarroste e dei prodotti tipici” a Monasterolo

MOZZO

“Match d’improvvisazione teatrale” a Mozzo

NEMBRO

Radici che uniscono, futuro che cresce: piantiamo insieme un albero a Nembro

ONORE

A Onore torna “Lanorium Beer Fest”

OSIO SOPRA

A Osio Sopra arriva il “Festival della Valtellina”

OSIO SOTTO

Castagnata al quartiere Saore di Osio Sotto

PARRE

“OktoberPork Parre”, serata fra gusto e divertimento

PIARIO

A Piario pomeriggio fra esperienze sensoriali e teatro

PONTERANICA

“Orobic Street Food” al Bopo di Ponteranica

PRADALUNGA

A Pradalunga torna “Castanea”, il programma dell’edizione 2026

RANICA

La Regina dei rospi e Riki Cellini: doppio show al Druso

RANZANICO

A Ranzanico tre domeniche con “Castagne non stop”

SAN PELLEGRINO TERME

“Mercatino dell’antiquariato e dell’ingegno italiano” a San Pellegrino Terme

SANT’OMOBONO TERME

“Festa d’autunno” a Sant’Omobono Terme

SARNICO

A Sarnico spettacolo per i 65 anni della locale Avis

A Sarnico concerto di Gianluigi Trovesi e Marco Remondini

“Mercatino del Vintage e della Creatività” a Sarnico

SCANZOROSCIATE

Tornano le “Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli”

“In Cantina con Noi”, visita & degustazione al Cipresso

SERIATE

Al Gavazzeni tributo a Lucio Dalla

Da Zelig a Seriate: al Teatro Aurora arriva Corinna Grandi

A Seriate torna la “Fiera d’autunno”

SPIRANO

Sagra della polenta taragna a Spirano: le date dell’edizione 2026

STEZZANO

Tutto esaurito per Umberto Galimberti a Stezzano

TALEGGIO

“Sapori d’autunno”, itinerario enogastronomico a Pizzino

TAVERNOLA BERGAMASCA

“Il Prato delle Zucche” a Tavernola Bergamasca

TORRE BOLDONE

A Torre Boldone teatro dialettale e solidarietà

A Torre Boldone torna la “Camminata per la ricerca sulle malattie rare”

TORRE PALLAVICINA

Tornano le “Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli”

TRESCORE BALNEARIO

Moda e tendenze: a Trescore arriva Jo Squillo

TREVIGLIO

A Treviglio in scena “Controvento. Storie di aria, nuvole e bolle di sapone”

Al Revel concerto de “Il Bepi e I 3 Prismas”

Commedia dialettale al Filodrammatici

VAL BREMBILLA

“Tutto in una notte”, a Val Brembilla cucina, musica e divertimento

VILLA D’ALME’

“Arte, sport, solidarietà”, al Serassi Davide Locatelli, Andrea Fratellini e Drupi